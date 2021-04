Todos los looks de Jacky Bracamontes en los Latin American Music Awards 2021 Jacky Bracamontes fungió como presentadora de los Latin American Music Awards y se cambio ¡seis veces de vestido! Analizamos los fabulosos looks de la conductora mexicana. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jacky Bracamontes, quien recientemente se despidió de su rol de conductora en Netas Divinas (Unicable), ha demostrado una vez más que es la presentadora ideal para los grandes eventos, como los premios Latin American Music Awards, que se entregaron la pasada noche del jueves en Sunrise, Florida. Divertida y ocurrente, Bracamontes se cambió varias veces de traje, llegando a lucir seis modelos diferentes desde su llegada a la alfombra, cada uno más fabuloso que el anterior. Con un escuadrón de belleza preparado para la batalla, la que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Las tontas no van al cielo y Sortilegio, se vio regia en todo momento con distintos peinados y looks de maquillaje. Para posar en la alfombra gris de los Latin AMAs a su llegada al evento, eligió un espectacular vestido rojo del diseñador venezolano José Alarcón, con una manga asimétrica coronada por un lazo oversized sobre el hombro derecho, cintura con efecto de transparencias y una voluminosa falda con sensual abertura, que dejaba ver la pierna de la actriz. Como accesorios, unos aretes largos de Jewels by Maurice y unos zapatos multicolor con joya en la punta, que nos encantaron. Para su primer cambio, la conductora, eligió un sensual traje cubierto de pedrería de Giannina Azar. En color champagne y de corte sirena, el vestido contaba con flecos de cristales en el escote y los hombros. La conductora, quien meses atrás realizó una participación especial en la telenovela La suerte de Loli (Telemundo), volvió a confiar en la diseñadora dominico-libanesa para su segundo cambio. Un romántico vestido palabra de honor con voluminosa falda de capas de tul y corpiño estilo lencero en color guinda con el que lució el pelo retirado con efecto húmedo y grandes aretes color turquesa de Patricia Robalino. A continuación la vimos con un ajustado y vanguardista diseño de Alejandro Fajardo en azul real. En un tejido compuesto de pequeñas placas, como si de un mosaico se tratara, correas con detalles joya e imperdibles en el escote. Un color muy favorecedor en Bracamontes, quien presumió curvas con el traje. Mucho más clásica la vimos en su siguiente aparición, con un vestido bicolor de Benito Santos compuesto por un top blanco bordado con pedrería y una amplia falda negra de tafetán. Para este look, la presentadora llevó el pelo recogido en un moño bajo y un collar de varias hileras de Jewels by Maurice. Para despedir la noche de nuevo se enfundó en un sensual modelo de Giannina Azar de inspiración disco, confeccionado en un tejido con brillos metálicos en tonos morados. En esta ocasión, el cabello semirecogido en una coleta alta le dio un look juvenil y moderno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para crear toda esta variedad de looks, la actriz mexicana contó con un gran equipo detrás, desde las estilistas Karla Guindi y Nathaly Michan que eligieron los magníficos vestidos, hasta Rosa María García y Anayeli, quienes se ocuparon del maquillaje y el cabello de la conductora respectivamente. Sin duda, Bracamontes gozó con su papel de presentadora y lució espectacular con cada uno de los looks. ¡Bravo Jacky!

