El look del día - febrero 14, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Jacky Bracamontes, Adamari López y Ángela Aguilar son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Adamari López Look del día Credit: Instagram Previo al día de los enamorados, la puertorriqueña lució muy coqueta en Hoy día con este conjunto de os piezas de punto rosa con botones dorados de Pink Apple y sandalias de tacón de Flor de María Collection. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Reina Letizia Look del día Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Durante un evento oficial en Asturias, España, la reina ha lucido un traje estructurado de raya diplomática en azul marino con cinturón incorporado de Inés Martín Alcalde que combinó con tacones y cartera color vino de Magrit. 2 de 10 Ver Todo Jacky Bracamontes Look del día Credit: Instagram "Iniciamos con actitud la semanita" escribió la conductora junto a esta imagen en la que posa con un vestido amarillo de estampado tropical con aberturas, originales sandalias y su melena castaña suelta. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Ángela Aguilar Look del día Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La cantante presentó su colección de perfumes Mexicana enamorada en Polanco, México, ataviada con un pantalón acampanado y una blusa con transparencias. Con el cabello repeinado hacia un lado con efecto húmedo, completó su look con collar de perlas, labial rojo intenso y sandalias de plataforma. 4 de 10 Ver Todo Michelle Salas Look del día Credit: Instagram La influyente de la moda dijo presente en el desfile de PatBo, durante la Semana de la Moda de Nueva York, con este favorecedor traje fucsia con textura, cuello halter y tremenda abertura. Como accesorios, lentes de sol futuristas, llamativos aretes y altísimas botas negras de charol. 5 de 10 Ver Todo Mariela Encarnación Look del día Credit: Instagram La presentadora dominicana presumió silueta ¡y melena! con este vestido ajustado rojo pasión que combinó con joyería dorada. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lily James Look del día Credit: Karwai Tang/WireImage En el estreno de su nueva película en Londres, la actriz deslumbró con este ajustado vestido verde semitransparente y bordado con flores de pedrería y lentejuelas brillantes. 7 de 10 Ver Todo Sandra Echeverría Look del día Credit: Instagram Muy ralajada vimos a la actriz mexicana con este conjunto de aire deportivo negro decorado con una greca en el lateral, que combinó con botas de combate. 8 de 10 Ver Todo Laura Bozzo Look del día Credit: Instagram La presentadora peruana se suma a las últimas tendencias con este pantalón de gasa con aberturas y un top de lentejuelas con transparencias. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Julia Fox Look del día Credit: Instagram Siempre discreta, la actriz sorprendió con este vestido blanco semitransparente, que parecía hecho a partir de una cortina de ducha, que lució con pantis negros, unas curiosas botas rígidas y un bolso lleno de profilácticos. Un look para asistir a uno de los desfiles de la Semana de la Moda de Nueva York. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - febrero 14, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.