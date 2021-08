Jacky Bracamontes: dueña de su estilo

Eres una de las mujeres mejor vestidas de la televisión hispana. ¿De dónde te viene ese gusto por la moda?

Mi relación con la moda viene de atrás y definitivamente por parte de mi mamá. Desde que tengo uso de razón, ella ha sido siempre mi inspiración. ¡Creo que en otra vida mi madre hubiese sido estilista de moda! Desde que yo era muy niña, era ella quien siempre compraba todas las revistas de moda en la casa y estaba al tanto de cuáles eran los colores de la temporada o las siluetas que se usaban. Recuerdo que cuando salíamos a las tiendas, mi mamá me decía: 'No necesariamente estamos aquí para comprar, con solo mirar te vas haciendo una idea de las tendencias'. Y al final creo que de todas esas experiencias es que viene mi amor por la moda. Los gustos en la moda suelen variar con el tiempo y la experiencia.

¿Cuáles son hoy en día tus diseñadores favoritos?

En lo que es alta costura, los diseñadores que me apasionan en estos momentos son [el mexicano, de Jalisco] Benito Santos, [el venezolano] José Alarcón y [la dominicana] Giannina Azar. Ellos me han vestido para los eventos importantes a los que he asistido últimamente: los Latin American Music Awards y Miss Universo. Estos son los consentidos de la casa ahora mismo.

En qué se parecen y en qué se diferencian la Jacky Bracamontes de la alfombra roja y la que anda por casa. ¿Qué look te gusta más: producida o informal?

Definitivamente mi look favorito [fuera de la alfombra roja] son los jeans y los tenis. ¡Recuerda que soy mamá de cinco niñas, así que mientras más cómoda me sienta, me- jor! Eso sí, si estoy en Ciudad de México siempre me pongo algún blazer con una T-shirt, que es un look muy socorrido para ir de la mañana a la noche. Si tengo algún evento, ahí sí que me encanta vestirme. Me produzco, hago mi research, veo qué me queda mejor, si tal falda con estos tacones... Pero para mi vida diaria, mi uniforme son los jeans.

Te hemos visto en las alfombras rojas con vestidos largos elegantísimos. Si tuvieras que elegir respecto a tu ropa más formal, ¿qué prefieres: largo o corto?

Al fina siempre dependerá de adónde vaya o qué clase de evento estoy invitada. Ahora bien, creo que me inclino más hacia el traje corto porque trato de reservar los largos solamente para ocasiones muy especiales; qué decir, una boda donde tienes un dress code de etiqueta rigurosa en la invitación o para una alfombra roja. Pero en general, prefiero algo corto, que se me hace mucho más moderno. Además, [con un traje corto] puedo lucir las piernas y los zapatos, que por supuesto con los vestidos largos casi nunca se ven.

Como toda mujer, tendrás ciertos truquitos infalibles de moda y estilo, ¿nos cuentas?

Ante todo, 'de la moda, lo que te acomoda'. Y es que hay veces que algo está de moda y no necesariamente te favorece. Me acuerdo que cuando tenía como 15 años se usaban unas medias largas por encima de la rodilla con una falda corta y a mí se me hacía que me quedaba horrible, nunca me lo puse, pero eso era lo que estaba de moda en ese momento. Por eso creo que es importante tener claro que aunque esté de moda, si no siento que me va a quedar bien, no me lo pongo.

También me gusta mucho resaltar mi cintura porque, como buena mexicana, tengo la pompa ancha. Así que prefiero concentrarme más en la cintura que en cual- quier otro detalle físico. [Para ello,] siempre recurro a un cinturón ajustadito. Si es un vestido liso, se lo agrego como accesorio.

Como te decía antes, siempre uso jeans, así que me funciona la idea de ponerle un saco [blazer] para agregarle carácter al look. Vamos, que no te ves como la fachosa que viene de jeans, sino más bien la fachosa que está cool con su saco muy bonito [risas]. Es muy práctico, pues salgo desde la mañana y me puede agarrar la noche, y estoy bien. Hasta una T-shirt, si le agregas un buen collar, se ve divina. Ahora mismo traigo un amor por los dorados que antes los odiaba. En cambio ahora me fascinan. Así que con mis jeans, mi T-shirt, unos pendientes y unos tres o cuatro collarcitos en dorado, ya siento que me veo supercool.

Cuéntanos de tus rutinas de belleza imprescindibles

Algo que no podemos dejar de hacer las mujeres es desmaquillarnos por las noches. Ahora que ya estamos saliendo más, y regreso tarde a la casa, a veces me digo: 'Bah, prefiero dormir'. PROHIBIDO: hay que desmaquillarse superbien, con toallas desmaquillantes o lo que usen, pero luego además con agua y jabón. Hay chicas que se ponen sus cremas o humectantes antes de dormir sin haberse desmaquillado y eso es fatal para la piel. El jabón y el agua son el toque final para una cara cien por ciento limpia. De ahi entonces usar el tónico y las cremas que normalmente usas.

Para el día, aunque me quede en casa y no me acerque ni a la ventana, me pongo bloqueador. Me gusta el bloqueador que no tiene color, pero eso sí que es cuestión de gustos. Yo he probado los maquillajes con bloqueador y a mí no me funcionan, siento que me dejan brillosa. Tengo que buscar un bloqueador que al aplicarlo se absorba, y que no me quede brillante la cara porque encima de eso me voy a maquillar, me voy a poner mi polvo mineral.

En los ojos, por supuesto, la crema de ojos, en los labios, bueno, ahora que no nos estamos maquillando tanto por traer el tapabocas, es muy importante mantenerlos hidratados. Yo uso un lip balm de los que no tienen color, que son muy aguaditos.