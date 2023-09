El look del día - septiembre 11, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Jennifer López, Cardi B y Jacky Bracamontes son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Jennifer López Look del día Credit: Paul Morigi/Getty Images ¡Espectacular! Para asistir al desfile de Ralph Lauren en la Semana de la Moda de Nueva York, la cantante eligió una blusa transparente con una original falda de volantes con estampado floral y tejido iridiscente, que acompañó con una chaqueta de piel con fleco sobre los hombros. Como accesorios, un cinturón con una gran hebilla ovalada, bolsito de mano nacarados, aretes largos, sandalias de terciopelo lilas y un llamativo collar plateado completaron su look. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Valentina Ferrer Look del día Credit: Paul Morigi/Getty Images La modelo argentina también fue invitada de honor al desfile de Ralph Lauren, donde la vimos con un pantalón estrecho de ante en color beige y un bonito top de cadenas con brillos y detalles de pedrería. 2 de 8 Ver Todo Ariana DeBose Look del día Credit: Jed Cullen/Dave Benett/Getty Images Otra de las caras conocidas que vimos en el desfile de Ralph Lauren fue la de la actriz de raíces puertorriqueñas, quien muy glamorosa portó un vestido plateado de corte sirena con escote cruzado y capucha, que acompañó con sandalias y bolso de mano del mismo color. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Jacky Bracamontes Look del día Credit: Instagram La conductora mexicana dijo presente en el desfile de su compatriota Benito Santos en Nueva York, donde la vimos con esta falda lápiz de brillos y una blusa negra satinada de un solo hombro, con una dramática manga. Numerosas pulseras y zapatos de punta con hebilla joya completaron su look. 4 de 8 Ver Todo Paloma Cuevas Look del día Credit: Instagram La diseñadora y pareja de Luis Miguel, compartió esta imagen con motivo de su cumpleaños, donde luce un vestido rojo de corte columna con cuello joya en distintos tonos de azul, diseñada por ella misma en una colaboración para la firma Rosa Clará. 5 de 8 Ver Todo Cardi B Look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Siempre sexy, la cantante se robó todas las miradas en Nueva York con este vestido negro con numerosas aberturas en el escote, abdomen, caderas y muslos, con una cadena incluida. Con el cabello suelto y lacio, no faltó una llamativa manicura roja. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bárbara y Mar de Regil Look del día Credit: Instagram Madre e hija disfrutaron de la Semana de la Moda de Nueva York. Bárbara apostó por una pantalón transparente con flecos brillantes y una blusa blanca corta de Mariandrée Gaitán mientras que su hija modeló un minivestido con flores de lentejuelas, blazer y mocasines con calcetines altos. 7 de 8 Ver Todo Chiquibaby Look del día Credit: Instagram Así de guapa vimos a la conductora durante un evento el fin de semana con este traje azul real, decorado con brillantes cristales formando un estampado estilo cebra. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

