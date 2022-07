¡Cuerpo de sirena! Jacky Bracamontes corta la respiración con bikinazo desde Europa La actriz se encuentra con su familia en Cerdeña, Italia, y desde allí causó sensación no solo con su figura sino también con sus originales modelos de traje de baño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que arrancaran las celebraciones por los cumpleaños de sus hijas Carolina y Renata, Jacky Bracamontes y su familia ¡no han parado de viajar! Se han tomado el término vacaciones muy en serio y lleva recorriendo el mundo junto a su esposo Martin Fuentes, su mamá y sus hijas un par de semanas. Empezaron en Walt Disney para dar una sorpresa a las pequeñas de la casa ¡y ya están en Europa! Desde las espectaculares playas de Cerdeña, en Italia, Jacky ha dejado sin habla a sus seguidores al posar al natural y en sensuales bikinazos que no solo han dejado ver su figura de sirena, sino también su buen gusto al lucir estos conjuntos. Jacqueline Bracamontes Jacqueline Bracamontes | Credit: (Photo by Medios y Media/Getty Images) Muy al estilo Marilyn Monroe y losaños 60, Jacky eligió un modelo de dos piezas de braga alta que cubre la pancita y el ombligo. El top es de lo más flamenco al contar con un lado compuesto por un llamativo volante que da fuerza y movimiento al traje de baño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no ha sido el único modelo con el que ha cortado la respiración. También optó por un elegante trikini rojizo que pronunciaba aún más si cabe sus curvas. Una elección de lo más elegante que acompañó a la perfección al atardecer en este paraíso. Además de Italia, Jacky y compañía han pasado por otras ciudades europeas como Barcelona y París, donde visitaron museos, disfrutaron de sus calles y comieron sus ricos manjares. ¿Próximo destino?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Cuerpo de sirena! Jacky Bracamontes corta la respiración con bikinazo desde Europa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.