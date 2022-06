Jacky Bracamontes causa revuelo al mostrarse sin filtros y sin una gota de maquillaje La actriz y conductora mexicana sorprendió a sus seguidores con su cara recién lavada y sin nada sobre su piel que no fuera su sonrisa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es la reina de las alfombras rojas, los eventos y los programas estrella de la televisión, pero también lo es de su casa, de su intimidad y de los momentos en familia. Una vez más, Jacky Bracamontes abrió las puertas de su privacidad para compartir con su público un momento muy personal, ese en el que no hay tanto glamour, ni cámaras ni lentejuelas. Y así, a cara lavada y poco antes de sufrir la transformación para acudir a otro de sus compromisos, la feliz mamá se dejó ver tal cual. Lo hizo a través de un divertido post en Instagram en el que enseña el antes y el después de ponerse en manos de los mejores. Sin complejos y con toda la naturalidad del mundo, Jacky no tuvo problema en mostrar cómo luce de andar por casa. Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes en La mesa caliente | Credit: Instagram Jacky Bracamontes Mientras muchos, la mayoría, le aplaudieron su belleza y su sencillez, hubo quienes también destacaron lo diferente que se veía sin una gota de maquillaje en su rostro. "Lo que hace el maquillaje", "Por eso dicen que no hay mujeres feas", "Es otra", escribieron algunos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros le agradecieron el mostrarse tal cual es, al natural y sin tanto adorno. "Diosa", "Super bella", "Más guapa, imposible", "Me gustas más al natural, sin maquillaje", le expresaron. Lo cierto es que Jacky volvió a causar sensación y hacer reír a sus seguidores con sus ocurrencias en este nuevo reel. "Mi querida Laura Barcelo y yo jugando y riéndonos un poco", comentó.

