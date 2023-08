Jacky Bracamontes deslumbra de negro con este atuendo chic Lo mejor de todo es que sabemos exactamente en dónde puedes conseguir el atuendo. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En las alfombras y en la televisión, Jacky Bracamontes siempre sabe como marcar tendencia. Ahora, su último look nos está dando toda la inspiración que necesitamos para ir preparando nuestros atuendos para el otoño. Con la ayuda de la estilista de las estrellas Karla Birbragher, Jacky dio lección de estilo en el set de Hoy Día vistiendo un conjunto negro de un crop top de doble botonadura con mangas oversized y un pantalón chic a juego. Jacky Bracamontes Credit: IG/Jacky Bracamontes Completó el look con unos tacones blancos y su cabello en ondas divinas. Por supuesto, sus fans y amigas quedaron maravilladas con el look. Entre los comentarios vimos a Ana Brenda, la cual comentó: "guapisimaaaaaa mi Bracky". Si eres fan del atuendo como nosotras, quedarás maravillada al aprender que puede ser tuyo por menos de $100. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Jacky Bracamontes, moda Credit: Cortesía Aleyda Set, Karla B Shop, $84, karlabshop.com El conjunto es el "Aleyda Set" de la propia marca de la estilista Karla y en este momento está disponible en su sitio web por $84.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jacky Bracamontes deslumbra de negro con este atuendo chic

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.