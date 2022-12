Jacky Bracamontes comparte el 'accidente' de moda que vivió en la fiesta de Navidad de Telemundo Primero fue su resbalón durante la grabación del video navideño, y ahora la actriz muestra lo que le pasó con su calzado en la celebración de la cadena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre con el sentido del humor como mejor aliado, Jacky Bracamontes compartió con sus seguidores el episodio que le tocó vivir en la fiesta navideña de Telemundo. Para la misma, la presentadora y actriz eligió un mini vestido negro con adornos brillantes y una chaqueta para la brisa. Como persona obediente, siguió las indicaciones sobre el código de vestimenta que, tal y como ella misma explicó, aconsejaba usar zapatos bajos. Es decir, fuera tacón. "Estamos en la fiesta de Telemundo y dentro de las especificaciones, nos pidieron venir en flats porque este es un lugar como de playa", explicó. Además, añadió entre risas, que de esta forma no se notaría tanto la altura de su compañera Andrea Meza, la cual, como buena modelo, sobrepasa unos cuantos centímetros a la gran mayoría allí presente. Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes acude a la fiesta navideña de Telemundo | Credit: (Photo by: John Parra/Telemundo via Getty Images) Feliz con la elección de sus zapatos totalmente planos y cómodos para la ocasión, cual fue su sorpresa cuando al llegar se encontró con sus colegas presentadoras luciendo todo lo contrario. ¡Ni Meza, ni Jessica Carrillo, ni Nicole Suárez hicieron caso a las indicaciones! Las tres llevaron taconazos, siendo Jacky de las pocas que hicieron caso a todo. "¡Todas reprobadas, pero vean esto!", bromeó. Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes muestra sus zapatos en la fiesta navideña de Telemundo | Credit: Ig/Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes junto a sus compañeras de Telemundo | Credit: IG/Jacky Bracamontes Aunque todas le sacaron bastante de altura, la feliz mamá rápidamente se vino arriba y se puso de puntillas para, al menos, disimular en las fotos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo fue una broma de Jacky quien, como siempre, fue la reina de la fiesta y provocó las risas de sus colegas con sus divertidas ocurrencias. Fiesta navideña de Telemundo Jacky Bracamontes con Jessica Carrillo, Nicole Suárez y Andrea Meza | Credit: IG/Jessica Carrillo Hace unos días era ella misma quien mostraba su espectacular caída durante la grabación del anuncio navideño de Telemundo. Un momento al que aderezó con gran sentido del humor riéndose de sí misma y siempre sacando lo positivo de lo negativo.

