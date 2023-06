Jackie Guerrido pierde peso de manera divertida ¡Inspírate! Con un ritmo envidiable y un ceñido conjunto deportivo la presentadora de Primer Impacto dicta cátedra de salud, alegría y buen estado físico de esta genial forma Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jackie Guerrido siempre causa sensación con sus publicaciones en redes sociales por su forma de vida, su estilo sensual y su belleza. Buscando inspiración para ponernos en forma ahora que el verano está en pleno apogeo, nos encontramos con este post en Instagram de la guapísima madre y abuela, presentadora oficial del tiempo de Primer Impacto y decidimos compartirlo a manera de estímulo y ejemplo para esta época en la que todas queremos salir a la playa o la piscina. La boricua comenta en sus redes: "¡Mood de salsa! Comer es muy rico", afirma. "Así que a perder peso mientras te diviertes", remata a ritmo del tema Por qué este amor del salsero Tito Rojas mientras se mueve con gracia y nos contagia con su alegría y buena onda. ¡Tremendo cuerpazo! Cada vez que aparece en la pantalla de Univisión, en su labor de reportera del tiempo de "Primer Impacto" es difícil no fijarse en la silueta de Jackie Guerrido. Y es que a la comunicadora puertorriqueña le encanta lucir sus curvas con vestidos muy ajustados y presumir sus tonificadas piernas. Jackie Guerrido 2022 Univision Upfront Credit: Getty images Así la vimos recientemente en Nueva York durante el Upfront de Univisión 2022-23 con un precioso traje blanco que con mucha elegancia destacaba su figura. Para lucir así de guapa a sus 50 años, Guerrido trabaja duro, siendo fiel a un estricto régimen de ejercicios y dieta. Así lo evidencia en sus redes sociales, donde a menudo comparte algunas de las rutinas que realiza, que combina con los deportes que tanto disfruta. Por ejemplo, sabemos de su pasión por el baloncesto, además de las rutinas con pesas y máquinas en el gimnasio para lograr marcar y definir su figura. También se le ha visto con los guantes puestos practicando boxeo. Y ahora, como vemos en su reciente publicación a sus actividades físicas se les suma el baile, con buena salsa por supuesto, para quemar calorías. Jackie Guerrido GBK Pre Oscar Gift Lounge at La Peer Hotel - Saturday Credit: Getty images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Asimismo, Jackie nos ha compartido su predilección por las frutas y verduras, con las que prepara su famoso jugo verde a base de pepinillos, apio, manzana verde, espinacas, gengibre y limón. Una bebida que suena tan rica y refrescante que vamos a incorporarla de inmediato a la rutina del verano así como unas divertidas sesiones de salsa. ¡Bravo!

