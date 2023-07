Jackie Guerrido marca tendencia al estilo Barbiecore ¡La presentadora está casi lista para Premios Juventud! ¿Llevará un look rosa en la alfombra? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Ya estamos en camino a los Premios Juventud! En solo un día, una lluvia de estrellas caerá sobre el coliseo de Puerto Rico, pero ya hemos visto a varias celebridades preparándose para el gran evento en la isla del encanto. Entre las que más esperamos ver en la alfombra cuenta Jackie Guerrido, la talentosa periodista puertorriqueña, ya que siempre nos maravilla con sus atuendos. En su cuenta de Instagram, Jackie nos acaba de dar un look tras bastidores al día antes de los premios y quedamos enamoradas con su propuesta. Para entrevistar a las estrellas que se presentarán sobre el escenario, la periodista eligió un minivestido al estilo Barbiecore, la tendencia que está más vigente que nunca gracias a la película que se estrenará en solo días. Completó el look con argollas doradas, su cabello en un recogido juvenil y un maquillaje en tonos rosa creado por el maquillista de las estrellas Franz Muñoz. Jackie Guerrido Credit: IG/Franz Muñoz Por supuesto, sus fans quedaron encantados y le dejaron miles de comentarios. "la Barbie más bella", "lindisima muy elegante" y "hermosa" contaron entre los que leímos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias al diseñador y gran amigo de People en Español Gustavo Arango, sabemos que la presentadora optará por una de sus creaciones cortas para presumir piernas en la alfombra.

