El look del día - septiembre 28, 2020 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Jackie Guerrido Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la COVID-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y yendo a eventos ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Andrea Legarreta Image zoom Instagram/Andrea Legarreta Este look otoñal de pantalón corto, top negro, chaqueta tipo militar y botas por encima de la rodilla, hizo que la presentadora luciera muy coqueta. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Emma Roberts Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Supercool lució la actriz con esta falda azul plisada, que combinó con una camiseta a rayas, bolso blanco y botas con estampado de animal. 2 de 10 Applications Ver Todo Francisca Lachapel Image zoom Instagram/Francisca Lachapel La presentadora disfrutó del domingo desde su balcón y con este hermoso look de jeans skinny y femenina blusa blanca. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Jackie Guerrido Image zoom Instagram/Jackie Guerrido Como toda una adolescente lució la periodista con este sexy minivestido blanco, que complementó con tenis y minibolso negro. 4 de 10 Applications Ver Todo Khloé Kardashian Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la socialité ataviada con jeans negros skinny, camisa oversized, tenis y bolso verde limón de Hermès. 5 de 10 Applications Ver Todo Maribel Guardia Image zoom Instagram/Maribel Guardia La cantante disfrutó de su café mañanero ataviada con este bello minivestido camisero que dejaba ver sus tonificadas piernas. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nicky Hilton Image zoom The Image Direct/The Grosby Group Quedamos fascinadas con este vestido naranja con vuelo que la socialité complementó con zapatos planos con estampado de leopardo, un minibolso negro y un jacket de cuero. 7 de 10 Applications Ver Todo Paris Hilton Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la socialité llegando a una cena con este ceñido minivestido negro, que combinó con un jacket cropped y botines. 8 de 10 Applications Ver Todo Zoë Saldaña Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group La talentosa actriz combinó su hermosa falda a rayas con un suéter blanco y zapatos cremas planos. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana de Armas Image zoom 2020 x17/The Grosby Group Vimos a la actriz luciendo muy cute y delicada con este atuendo de pantalón negro y to blanco con mangas abullonadas. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

