Jackie Guerrido deslumbra en la alfombra roja con este sensacional conjunto La presentadora dio lección de estilo veraniego con los pantalones bien puestos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace sólo unas semanas, Jackie Guerrido contó entre las mejores vestidas en los Premios Juventud gracias a su minivestido dorado confeccionado por el diseñador Gustavo Arango. Ahora, la puertorriqueña sigue maravillándonos con su estilo gracias a una nueva propuesta que combina lo sensual y lo sofisticado. Con la ayuda de la estilista de las estrellas Claudia Zuleta, Jackie dio lección de estilo veraniego con un pantsuit blanco adornado con cristales de chaqueta de doble botonadura y un pantalón y pantalones acampanados. jackie guerrido Credit: Ella Hovsepian/Getty Images Al vestir el atuendo sin una blusa, Jackie optó por un toque sensual al mostrar su escote en la alfombra. Para su look de belleza, confió en las habilidades de Chrystal Flowers, experta en maquillaje y cabello. Chrystal le creó un look ondulado de terminado mojado lo cual le dio un toque moderno a el atuendo. Además, este estilo es perfecto para combatir el frizz durante los días más cálidos del verano. jackie guerrido, Ludmila Dayer Ludmila Dayer y Jackie Guerrido | Credit: Ella Hovsepian/Getty Images SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Jackie vistió este genial look para la premiere en Los Ángeles de "Yo", el documental creado por la brasileña Ludmila Dayer que se enfoca en su trayecto personal al autoconocimiento.

