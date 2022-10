Trata tu piel con cariño en el Día Mundial del Lavado de Manos con estos cuidadosos jabones Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Dia mundial lavado de manos 2022 jabones Credit: The Good Brigade/ Getty Images A menudo no prestamos atención al comprar jabón de manos pero, ¿cuántas veces lo utilizas al día? Mima la piel de tu cuerpo que más trabaja a diario con estas opciones que cuidan y limpian en profundidad. ¡Porque este gesto tan sencillo salva vidas! Empezar galería Clásico exótico Dia mundial lavado de manos 2022 jabones Credit: Cortesía Su fórmula hidratante lo hace perfecto para toda la familia y su textura líquida llega hasta el último rincón de tus manos dejando la piel limpia y con un refrescante aroma a coco y mango. Jabón líquido Coconut Water & Mango, de Dial. $1.24. walmart.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Recarga ecológica Dia mundial lavado de manos 2022 jabones Credit: Cortesía Una vez que compras el frasco de cristal, solo tendrás que hacerte con los recambios, que son cápsulas que se disuelven, rellenar con agua y ¡listo! Esto reduce en un 99% el consumo de plásticos. Kit principiante Liquid Gel, en Sea Mist, Mineral & Fresia, de Gelo. $8. geloproducts.com 2 de 8 Ver Todo Doble acción Dia mundial lavado de manos 2022 jabones Credit: Cortesía La piel de nuestras manos se renueva constantemente porque con ellas ¡tocamos todo! Ayuda a suavizarlas con este limpiador vegano diseñado para acabar con la suciedad más resistente, que también contiene semillas de albaricoque exfoliantes. Exfoliating Hand Wash, de Seed Phytonutrients. $19. seedphytonutrients.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Fiesta infantil Dia mundial lavado de manos 2022 jabones Credit: Cortesía Ideal para el baño de los niños, y para los adultos también, este pack contiene dos jabones con base de coco y libres de tóxicos. Uno con aroma a pastel y otro a helado. Si los mezclas, lavarse las manos se convertirá en una auténtica fiesta. Set Happy, Happy Hand Wash, de Dabble & Dollop. $25. dabbleanddollop.com 4 de 8 Ver Todo Opción sostenible Dia mundial lavado de manos 2022 jabones Credit: Cortesía Las recargas de este jabón de manos espumoso son tabletas formuladas con ingredientes hipoalergénicos que se mezclan con agua del grifo. El formato novedoso ahorra espacio, dinero y reduce la contaminación. Entre las novedades de otoño encontrarás estas recargas con aroma a manzana caramelizada y toques de canela. Tabletas de jabón, en Apple Butter, de Blueland. $25 el paquete de 10 tabletas. blueland.com 5 de 8 Ver Todo Cítrico intenso Dia mundial lavado de manos 2022 jabones Credit: Cortesía Esta barra de jabón hecha a mano llenará tu baño de color y un refrescante aroma cítrico con notas de limón y verbena. Una manera perfecta de darle energía a tu piel. También puedes usarlo en la ducha. Lemon Verbena Olive Oil Soap, de Splish Splash. $10.95. splishsplashhandmadeproducts.ca 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Toque florido Dia mundial lavado de manos 2022 jabones Credit: Cortesía Su original dispensador entrega la cantidad justa de jabón que necesitas para lavar tus manos en forma de flor de yuzu, que también está entre sus ingredientes hidratantes junto al agua de arroz. Además, se puede rellenar por lo que es más sostenible. Yuzu Flower Foam Hand Wash, de MyKirei by KAO. $20.49. amazon.com 7 de 8 Ver Todo On the go Dia mundial lavado de manos 2022 jabones Credit: Cortesía Ante los cientos de imprevistos que podemos encontrar a diario, especialmente con niños pequeños, siemrpe es buena idea levar en el bolso un paquete de toallitas húmedas desinfectantes, como estas con ale, que mantendrán tus manos libres de gérmenes pero hidratadas y con un fresco aroma a toronja. Sanitizing Wipes, en Grapefruit Grove, de Honest. $4.99 el paquete de 50 toallitas.honest.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

