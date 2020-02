J Balvin se vuelve a unir a Guess para lanzar una increíble colección de ropa La colección se llama Colores al igual que el nuevo álbum del artista By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es un secreto que J Balvin se ha convertido en uno de los artistas más importantes del mundo y por lo tanto uno de los más queridos. Y es que, gracias a su talento y carisma, el reggaetonero colombiano se ha posicionado al lado de los grandes de su género, permitiéndole así hacer colaboraciones increíbles con la mayoría de ellos. Pero Balvin, quien recientemente recibió el premio Ícono mundial en la gala de Premio lo nuestro, sin olvidar que se presentó en el medio tiempo del Super Bowl junto a Jennifer López y Shakira, y también ha dado mucho de qué hablar con su estilo a la hora de vestir. Incluso, hace unos meses el cantante y su compatriota Maluma fueron elegidos para engalanar la primera primera edición de revista Harper’s Bazaar Men. De hecho, Balvin es fanático de los desfiles de moda y ya lo hemos visto en algunos de los más importantes tanto en Nueva York como en París. Gracias a su increíble estilo el año pasado el artista se convirtió en el primer hombre latino en colaborar con Guess en una colección inspirada en su álbum Vibras. Fue tan su éxito que la marca volvió a elegirlo para crear otra colección, esta vez inspirada en su nuevo disco Colores. Image zoom Image zoom “Se requiere una increíble inspiración creativa para realizar un nuevo álbum y consecuentemente una colección de ropa, ambos conectados a la manera en que he estado explorando nueva música mediante un lente de colores individuales”, dijo el cantante en un comunicado. “Ha sido muy emocionante hacer a sesión de fotos para la campaña de la colección Colores de Guess x J Balvin en la ciudad en la que comenzó todo para mi”. Image zoom Image zoom Las fotos de la campaña fueron realizadas en las calles de su ciudad natal Medellín y además de Balvin, en ella aparecen dos modelos, al igual que muchos de sus fanáticos. “Tener esta importante campaña con Guess, exponer la vitalidad de a gente y la cultura de Medellín, es otra oportunidad para mostrarle al mundo lo bella e increíble que es Colombia y la vibra de los artistas emergentes en esta ciudad y en todo el país”. Advertisement

