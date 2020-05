La impresionante colección de zapatillas de J Balvin, ¡más de 200 pares! El reggaetonero es un apasionado de la moda ¡y de las sneakers! No te puedes imaginar cuántas tiene... By Irene San Segundo Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es un secreto que J Balvin es un auténtico fashion victim y en materia de moda se atreve con todo. Aunque le hemos visto con trajes de chaqueta en alfombras rojas y desfiles, su estilo más repetido y más reconocible son las sudaderas y ropa deportiva y, eso sí, jamás faltan en sus outfits unas zapatillas deportivas a la última y con cuanto más color mejor. El colombiano siente auténtica debilidad por este accesorio y prueba de ello es la impresionate colección que tiene en su casa. ¡Con más de xx modelos! Gracias a un video que ha colgado en su perfil de Instagram hemos podido tener acceso al increíble surtido de tennis y no damos crédito. "Uno de mis lugares favoritos. ¿Quién es amante de la cultura de sneakers?", ha escrito junto a esta imagen en su armario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más que un armario es una habitación en la que el de Medellín guarda tranquilamente más de 200 pares de zapatillas de todos los colores y estilo que te puedes imaginar. ¡Parece una tienda! Tal es su pasión por este accesorio que Balvin, que esta semana pasada ha soplado 35 velas, ha confirmado en una entrevista con Highsnobiety que ha creado sus propias sneakers en colaboración con Air Jordan y, aunque el lanzamiento se ha retrasado a causa de la pandemia internacional, está previsto para el próximo mes de noviembre. Como aperitivo ya pudimos ver el primer modelo de esta colaboración que estrenó en el espectáculo del descanso de la Super Bowl en la que actúo junto a Bad Bunny JLo y Shakira y que después ha seguido publicando en sus redes. Y a ti, ¿qué te parece la colaboración?, ¿te comprarías estas zapatillas?

