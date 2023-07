J Balvin y Maluma suben la temperatura juntos en el escenario ¡sin camiseta! Los cantantes colombianos sorprendieron al aparecer juntos en una tarima por primera vez en diez años y después ¡se arrancaron la ropa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir J Balvin y Maluma juntos sin camiseta Credit: Swan Gallet/WWD via Getty Images En verano suben los termómetros para todos pero nosotros tenemos aún más calor porque no dejamos de ver a las celebridades modelar bikinazos de infarto y a ellos presumir músculos sin camiseta. Los últimos en aumentar la temperatura global del planeta han sido J Balvin y Maluma, quienes después de 10 años han vuelto a pisar juntos un escenario ¡con muy poca ropa! El cantante de Felices los cuatro, quien estrenó hace poco nuevo look, apareció por sorpresa en el concierto que su compadre estaba dando en Ibiza, y para alegría de todas le arrancó la camiseta a su amigo para después quedarse él también con el torso al aire sobre la tarima. J Balvin y Maluma juntos sin camiseta Credit: Instagram J Balvin "Pasaron más de 10 años sin compartir tarima" escribió el artista de Colores en su cuenta de Instagram bajo una imagen de este reencuentro. "Es un orgullo ver el gran artista que hoy eres y más grande aún ver la persona que eres y ver lo sexys que estamos jejeje". Lo de sexys no se lo vamos a negar y es que Balvin, con un pantalón corto negro, gorra y varias cadenas gruesas al cuello, goza de una estupenda forma física y presumió los numerosos tatuajes que le adornan brazos, pecho y abdomen. Maluma, quien también llegó con gorra y lucía un pantalón de mezclilla con detalles metalizados, ha estado trabajando su cuerpo en los últimos meses y hemos notado cómo se ha transformado en un auténtico papacito. J Balvin y Maluma juntos sin camiseta Credit: Instagram Maluma El también diseñador compartió la imagen de Balvin en sus historias sobre la que escribió "Don Juan x Don José. Cariño y respeto. Se llegó la hora de construir muchas cosas juntos! Medallo seguirá sintiéndose orgulloso de sus muchachos!". Los dos colombianos hicieron gala de su amistad que ya dura décadas, y es que además de su pasión por la música también comparten un gran amor por la moda. Ambos son unos fashionistas que siempre van a la última y los hemos podido ver recientemente en la Semana de la Moda masculina de París, en la primera fila de prestigiosos desfiles. J Balvin y Maluma juntos sin camiseta Credit: Swan Gallet/WWD via Getty Images Con esta visita sorpresa, los cantantes han deseado los rumores de una posible colaboración, pero de momento toca esperar para averiguarlo. Los dos artistas han cantado juntos en Qué pena y remixes de otros artistas pero ya han pasado unos años así que no nos extrañaría que decidieran premiar a sus fanáticos con otro trabajo conjunto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su música, sus looks y su emotivo encuentro.

