Duelo de estilo: J Balvin y Jimmy Butler llevan sombrero vueltiao, ¿quién lo lució mejor? Mientras el colombiano llevaba un look vaquero, la estrella del baloncesto optó por un atuendo más deportivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Showing 81 of 343727 media items Load more ATTACHMENT DETAILS JBalvin y Jimmy Butler Credit: Photo by KENA BETANCUR/AFP via Getty Images El US Open además de ser uno de los más esperados eventos deportivos cada año, se caracteriza por el desfile de estrellas que acuden a apoyar a sus tenistas favoritos. Este domingo, J Balvin rindió homenaje a sus raíces colombianas al lucir un sombrero vueltiao, al igual que su amigo, el baloncestista Jimmy Butler. En un video compartido por la cuenta de Twitter del encuentro deportivo, Butler preguntó a sus fans que si creen que parecía colombiano. "Le tuve que enseñar a ser colombiano y ahora tiene el sabor", dijo el intérprete de éxitos como "Mi gente" y "Qué más pues". En el clip, el deportista que ha sido señalado en el pasado reciente por haber tenido citas con la cantante Shakira, lució un suéter tipo hoodie sin mangas con unos pantalones deportivos que combinó con unos zapatos grises. De su lado, la estrella del género urbano nativa de Medellín optó por un look más vaquero. Llevó unos jeans blanco hueso con una camisa manga corta. Elevó el look con unas botas negras y un cinturón con pedrerías y un lujoso reloj de diamantes. Ambos aprovecharon la ocasión para tomarse una foto con el tenista español Carlos Alcaraz quien triunfó ante el italiano Matteo Arnaldi en octavos de final. El dúo dinámico no solo puso la nota colombiana en el evento, sino que esta semana también disfrutaron de un almuerzo tradicional de su país mientras escuchaban la canción "Amarte más no pude", del artista Diomedes Díaz. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella de la NBA compartió en sus redes sociales un video en el que se le ve feliz junto al 'niño de Medellín' jugando dominó y usando el popular sombrero mientras dice: "salud por mis hermanos y hermanas colombianos". @@jimmybutler

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Duelo de estilo: J Balvin y Jimmy Butler llevan sombrero vueltiao, ¿quién lo lució mejor?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.