J Balvin llegó con una elegante falda negra al desfile de Louis Vuitton en París El cantante se encuentra en la ciudad del amor junto a su pareja Valentina Ferrer, con quien ha asistido a varios desfiles de moda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de ser uno de los artistas latinos más importantes de los últimos tiempos y también uno de los más reconocidos, J Balvin también se ha convertido en todo un ícono de moda para la nueva generación. El cantante colombiano siempre ha expresado su gusto por la moda y también lo ha demostrado con sus originales y llamativos atuendos. Incluso, en el 2017, el artista urbano fungió como embajador de la Semana de la Moda masculina de Nueva York. El cantante también lanzó con mucho éxito unos tenis junto a Nike y tiene su propia tienda virtual en la que ofrece algunas piezas inspiradas en su estilo. Ahora el colombiano se hace presente en algunos de los desfiles de moda más importantes del mundo como el show más reciente de la nueva colección para hombres de Louis Vuitton al que llegó con un interesante y llamativo look. Para la ocasión, el reguetonero eligió un look negro monocromático que incluía una camisa, una elegante y masculina chaqueta, al igual que botas y lentes. Pero lo que más llamó la atención de su atuendo, fue la falda maxi acolchada con la que completó su total look. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, esta tendencia se viene llevando desde hace un tiempo entre los hombres y ya habíamos visto al artista llevar una falda, es la primera vez que lo vemos llegar a un gran evento con este estilo, y la verdad es que lo supo llevar muy bien. j balvin en falda, desfile Louis Vuitton, Paris Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images For Louis Vuitton j balvin en falda, desfile Louis Vuitton, Paris Credit: Edward Berthelot/Getty Images j balvin en falda, desfile Louis Vuitton, Paris Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images For Louis Vuitton El modelo, forma parte de la colección para hombres de Louis Vuitton y tenemos que admitir que el cantante colombiano lució muy cool y vanguardista con este atuendo. A este evento lo acompañó su pareja, la modelo Valentina Ferrer, quien llegó con un abrigo azul real, un top cuello alto y botas por encima de la rodilla. De hecho, la parece ya se ha dado cita en varios desfiles, durante la Semana de la moda masculina de París.

