J Balvin regresa a Medellín para su colaboración con Air Jordan Los tenis del reggaetonero estarán disponibles en pocas semanas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde las pasarelas de París hasta sus colaboraciones con las marcas, J Balvin ha mostrado que es un experto de la moda masculina. Balvin fue el primer artista latino en colaborar con la marca icónica de Michael Jordan en varias colecciones emocionantes con Air Jordan y hay más en camino. j balvin Credit: Edward Berthelot/Getty Images El artista regresó a su ciudad natal para crear un video de promoción para sus nueva zapatillas y pudimos echar un vistazo detrás de escena gracias a las fotos que compartió en su página de Instagram. Durante la sesión, Balvin mostró el diseño de su tercera colección con Air Jordan, unos sneakers inspirados en el bello atardecer de Medellín, sus humildes comienzos y su profundo vínculo con la comunidad. j balvin Credit: IG/J Balvin Dado que sus dos primeras zapatillas se agotaron en cuestión de minutos, sus vibrantes diseños cautivaron no solo a los entusiastas de las zapatillas y los aficionados a la moda, sino también a su dedicada base de seguidores en todo el mundo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Los sneakers J Balvin x Air Jordan 3 estarán disponibles septiembre 23 por $250 en nike.com.

