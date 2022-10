Ivy Queen revela algunos de sus productos favoritos de belleza ¡La Diva luce más bella que nunca! Compartió algunos de sus secretos con sus fans Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 50 años, Ivy Queen está más regia que nunca. En las redes sociales y en las alfombras rojas, hemos visto a la puertorriqueña llevando looks espectaculares, especialmente cuando se trata del maquillaje. Ahora, la Caballota nos está mostrando algunos de los productos que utiliza para lograrlo, y todos son de una marca que nos encanta. En un video, vimos a Ivy Queen usando productos de la línea Urban Decay, conocida por su setting spray maravilloso que fija tu maquillaje para que dure la noche entera. "Aunque el mes de la herencia hispana haya terminado, quién dijo que nosotros no seguimos igual de orgullosos? Gracias @urbandecaycosmetics por continuar la celebración y ayudarme a compartir el poder de mis palabras, mis afirmaciones," compartió junto al video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También la vimos aplicando el labial cremoso de la marca y vimos en su mesa algunos de los delineadores coloridos. Por supuesto, el maquillaje de esta reina del reggaeton se debe a grandes artistas como Juan Alan Tamez, el maquillista mejor conocido como @boomkackmua en las redes, pero si quieres copiar el look, aquí te tenemos los productos. urban Decay, productos Credit: Cortesía de Urban Decay Vice Hydrating Lipstick, de Urban Decay. $19. sephora.com urban Decay, productos Credit: Cortesía de Urban Decay All Nighter Long-Lasting Makeup Setting Spray, de Urban Decay. $33. sephora.com urban Decay, productos Credit: Cortesía de Urban Decay 24/7 Glide-On Waterproof Eyeliner Pencil, de Urban Decay. $23. sephora.com

