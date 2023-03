El look del día - marzo 2, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Monica Schipper/Getty Images Ivy Queen, Rosalía y Adamari López son algunas de las celebridades que forman parte del look del día. ¡Mira quiénes están en nuestra lista de hoy y escoge a tu favorita! Empezar galería Rosalía Look del día Credit: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images La noche del miércoles se celebraron en Inglewood, California, los Billboard Women in Music Awards y la española recogió el galardón Productora del Año con este sensual conjunto de vestido transparente decorado con cristales, sobre el que lució un suéter de cuello alto y mangas oversized. Botas altas de tacón completaron su look. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Becky G Look del día Credit: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images La cantante de ascendencia mexicana recibió el Impact Award en los premios Billboard Women in Music, donde la vimos con este minivestido estilo corsé, azul y negro, con bordados que acompañó con un velo en los mismos tonos y sandalias de plataforma y tacón. 2 de 10 Ver Todo Ivy Queen Look del día Credit: Monica Schipper/Getty Images La puertorriqueña fue homenajeada con el premio Icon en los Billboard Women in Music Awards. Para recibir este honor, la Caballota presumió este vestido escultural de Rey Ortiz, en color plateado, de corte sirena, con cuerpo estilo armadura y exagerados hombros decorados con flores y hojas. Como accesorios, un llamativo collar brillante de flores a juego con aretes largos y un clutch en forma de rosa, también con cristales plateados. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Adamari López Look del día Credit: Instagram Bendito Closet Style La puertorriqueña se sumó a la tendencia del power suit con este dos piezas en color rosa palo de House of Zil, con pantalón de tiro alto y la chaqueta abierta, lo combinó con un top blanco y zapatos transparentes de Flor de María Collection. 4 de 10 Ver Todo Altair Jaribo Look del día Credit: Randy Shropshire/TELEMUNDO via Getty Images La actriz mexicana deslumbró en el estreno de Juego de mentiras en Los Ángeles con este vestido de brillos azul noche con un solo hombro y gran abertura en la falda, que completó con zapatos de charol nude. 5 de 10 Ver Todo Salma Hayek Look del día Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Muy elegante, la mexicana asistió al desfile de Saint Laurent en la Semana de la Moda de París, con un vestido verde botella hasta los pies y chaqueta torera negra de la firma francesa. Completó el look con un llamativo colgante y zapatos de plataforma. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Heidi Klum Look del día Credit: Amy Sussman/WireImage La modelo y conductora también estuvo en los Billboard Women in Music Awards , donde posó con este ceñido vestido amarillo palabra de honor tipo bustier, bordado con pequeñas flores rojas brillantes, y un abrigo a juego en color crema, de silueta oversized, de Miss Sohee. 7 de 10 Ver Todo Karla Souza Look del día Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La actriz mexicana dio una lección de elegancia en el desfile de Dior de la Semana de la Moda de París, con este vestido entallado de falda evasé, zapatos de encaje y bolso de mano de la casa francesa. 8 de 10 Ver Todo Christian Serratos Look del día Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La protagonista de Selena: la serie, también dijo presente en el desfile de París, pues es embajadora de la marca, con un original look de bermudas y abrigo-vestido de color beige con raya diplomática y detalles de encaje, que combinó con calcetines largos y originales zapatos de tiras, todo de Dior. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lisset Look del día Credit: Mezcalent Para presentar el musical Mamma Mia en Ciudad de México, la actriz apostó por un look muy al estilo de la obra, con pantalones de mezclilla con paneles de lentejuelas azules y un top blanco con cristalitos, que combinó con sandalias plateadas. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

