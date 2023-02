¡Wow! Ivy Queen muestra su espectacular colección de anillos La diva del reguetón nos dejó boquiabiertos con los diamantes y piedras preciosas que usa para complementar sus extravagantes y únicos atuendos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivy Queen Credit: Gustavo Caballero/Billboard via Getty Images Ivy Queen es toda una diva, no solo a nivel musical dentro del género urbano, sino también en su estilo de vestir y combinar cada uno de sus fabulosos atuendos. La cantante sorprendió a sus fans al mostrar parte de la increíble colección de anillos que tiene en su clóset. Fue a través de las redes sociales que la intérprete puertorriqueña de 50 años publicó una serie de videos en los que muestra las suntuosas joyas que tiene y cuáles son sus perfumes favoritos a la hora de complementar sus looks ya sea en los escenarios o eventos a los que asiste. "Diamantes son los mejores amigos de una mujer", fue el mensaje de la canción de fondo de Marilyn Monroe que la estrella usó para acompañar los clips de unos pocos segundos en su perfil de Instagram que cuenta con más de 3 millones seguidores. Esmeraldas, diamantes y piedras preciosas en colores como azul turquesa, rojo, rosado y verde son algunas de las piezas que se destacaron en el lujoso cofre de joyería. Entre las fragancias favoritas de la reguetonera se encuentran el Tom Ford Lost Cherry de 100 ML $570. Tomford.com que combina a la perfección lo dulce y oscuro del cerezo negro y Spell on You de Louis Vuitton $430. Louisvuitton.com con un aroma floral exalta la seducción femenina. También se destaca el Jo Malone Velvet Rose & Oud, el cual se caracteriza por su olor ahumado de 100 ML $220. Jomalone.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Queen es una amante de las joyas y prueba de ello fue que el 16 de noviembre de 2021, dos días antes de los Latin Grammy de ese año, la cantante iba a recibir reconocimiento Leading Ladies of Entertainment y allí reveló que se iba a auto regalar dos anillos creados por el diseñador Emmanuele Tsakiris.

