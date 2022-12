El look del día: diciembre 21, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ivy Queen Credit: Instagram/Ivy Queen Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Marlene Favela, Ivy Queen y Francisca son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Anna Kendricks Anna Kendrick Credit: Araya Doheny/Getty Images La actriz llegó a una velada con este minivestido negro con estampado floral, que complementó con un jacket de cuerpo y zapatos azul real. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisca Con una bella sonrisa y este look de minifalda metálica, suéter azul real y botas negras por encima de la rodilla, llegó la presentadora a una de las más recientes ediciones de Despierta América (Univision). 2 de 9 Ver Todo Ivy Queen Ivy Queen Credit: Instagram/Ivy Queen La cantante vuelve a dejar a sus seguidores boquiabiertos al publicar esta imagen con minivestido morado con pronunciado escote combinado con un fabuloso maquillaje y ondas en su larga melena. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Karla Martínez Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez La presentadora disfrutó de una copa de champán en Los Ángeles con este look de leggings, chaqueta y botas. 4 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela Regia lució la actriz mexicana con este ceñido vestido morado strapless que dejaba ver su increíble figura. 5 de 9 Ver Todo Nicole Kidman Nicole Kidman Credit: Media Mode/The Grosby Group Captamos a la actriz en Australia ataviada con este look de pantalón caqui, camisa azul y chaqueta color camello. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La reina Letizia Reina Letizia Credit: Paolo Blocco/Getty Images Su majestad llegó a un compromiso con este atuendo de pantalón fucsia, top del mismo color y hermoso abrigo. 7 de 9 Ver Todo Roxana Castellanos Roxana Castellanos Credit: Instagram/Roxana Castellanos En una de las más recientes ediciones de Cuéntamelo ya (Las estrellas), vimos a la actriz y presentadora con este look blanco que la hacía lucir fabulosa. 8 de 9 Ver Todo Vielka Valenzuela Vielka Valenzuela Credit: Instagram/Vielka Valenzuela Nos encantó este coqueto conjunto que portó la presentadora dominicana. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

