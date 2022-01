El look del día - enero 5, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ivy Queen, look del dia Credit: Instagram/Ivy Queen No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Francisca Lachapel, Ivy Queen y Salma Hayek son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Salma Hayek Salma Hayek, look del dia Credit: Instagram/Salma Hayej La actriz se puso este cómodo vestido maxi para disfrutar de la naturaleza que la rodea durante sus vacaciones. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Nos encantó este coqueto conjunto blanco y negro que la presentadora combinó con medias opacas y botines. 2 de 8 Ver Todo Ivy Queen Ivy Queen, look del dia Credit: Instagram/Ivy Queen La cantante alborotó las redes al publicar esta foto en la que luce supersexy y fabulosa. ¡Wow! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Cardi B Cardi B, look del dia Credit: Instagram/Cardi B La rapera se puso este look de falda, abrigo y top crema, todo de Dior, para darle un paseo a su pequeño, quien iba muy cómodo en una carriola de dicha marca. 4 de 8 Ver Todo Cynthia Urias Cynthia Urias, look del dia Credit: Instagram/Cynthia Urias Vimos a la presentadora mexicana con este cómodo look de jeans, camiseta blanca y tenis, durante sus vacaciones en Orlando, Florida. 5 de 8 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel La presentadora combinó su minivestido con modernas botas por encima de la rodilla. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lili Estefan Lili Estefan, look del dia Credit: Instagram/Lili Estefan Supercoqueta lució la presentadora con este minivestido estampado, que complementó con botines negros. 7 de 8 Ver Todo Odalys Ramírez odalys ramirez, look del dia Credit: Instagram La presentadora mexicana mostró su esbelta figura con este vestido rosado con abertura frontal. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

