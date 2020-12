Close

Ivy Queen arrasa en el desfile de moda de The Blonds en Miami Durante el desfile la cantante interpretó su éxito Pa la cama Yolaine Díaz Por Yolaine Díaz and Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando empezó la pandemia, fueron muchos los desfiles de moda que tuvieron que ser suspendidos para evitar seguir propagando el virus. De hecho, pasaron algunos meses para que las marcas decidieran volver a presentar sus colecciones. Ahora la mayoría de los desfiles se llevan a cabo a puerta cerrada, de forma virtual o con poquitos invitados. Por ejemplo, en el más reciente desfile de Chanel la única invitada fue la actriz Kristen Stewart. En el desfile de la marca The Blonds hubo más invitados, entre ellos nuestra querida Ivy Queen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reggaetonera fue una de las invitadas especiales al desfile que se llevó a cabo en un hotel de Miami. Para la ocasión la cantante llevó un ceñido jumpsuit negro con delicadas transparencias y botines con plumas. Pero sin duda, el protagonista de su look fue el llamativo abrigo tipo globo con cuello oversized, de dicha marca. Además, quedamos fascinadas con su maquillaje, en el que se destacaban los ojos con una sombra turquesa bellísima que le quedaba increíble a la cantante. Además de modelar, la cantante salió al escenario a cantar su éxito Pa la cama, con el que puso a gozar a los presentes. Para cerrar el desfile y caminar por la pasarela junto a los diseñadores, la cantante se puso un minivestido negro tipo esmoquin y botas con plumas. Image zoom Image zoom Credit: Instagram/Ivy Queen Dicha marca es conocida por sus originales, sexy y en ocasiones, extravagantes diseños que las celebridades normalmente llevan en sus videos u ocasiones muy especiales. También son conocidos porque en sus desfiles siempre participan famosas. Recordemos que, durante la Semana de la moda de Nueva York realizada en febrero, las estrellas invitadas fueron las cantantes Natti Natasha y Gloria Trevi. En esa ocasión Trevi desfiló con un sexy minivestido dorado con llamativo corsé que le sentaba de maravilla a su figura, mientras que Natti llevó un look supersexy en color rosado que incluía un body con pronunciado escote y un llamativo abrigo con vuelos.

Ivy Queen arrasa en el desfile de moda de The Blonds en Miami

