¿Eres tú Ivy Queen? La cantante deja a muchos boquiabiertos con su increíble cambio En el último año hemos visto a la cantante luciendo más sexy, con un rostro más perfilado y el trasero más pronunciado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Ivy Queen es una de las artistas más reconocidas del género del reggaetón. De hecho, fue una de las pioneras y por es muy respetada en el mundo del espectáculo. Y es que su música marcó toda una generación e increíblemente sigue cautivando a los más jóvenes. Si bien su música le ha ganado millones de fanáticos alrededor del mundo, lo que realmente la ha tenido en la boca de todos en el último año es su drástico cambio de look. Estábamos acostumbrados a ver a la cantante con ropa más casual, cool y muy acorde al género que canta. Sin embargo, en el último año hemos visto un gran cambio en ella, no solo en su manera de vestir, sino también en su físico y su rostro. La puertorriqueña es muy activa en redes sociales y gracias a las fotos que publica hemos podido apreciar lo diferente que se ve. Ahora la vemos constantemente con vestidos muy sexys, algunos de ellos reveladores y ceñidos al cuerpo. Sus curvas están mucho más llamativas y la verdad es que algunas de sus publicaciones le arrancan el suspiro a muchos de sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien ella no ha dicho que se ha hecho algún arreglito en el cuerpo, sí hemos podido notar que su figura luce diferente, en especial su trasero, el cual está más pronunciado. Lo cierto es que con algún arreglo o no, luce mejor que nunca. Ivy Queen Credit: Scott Dudelson/Getty Images Ivy Queen Lo mismo ocurre con su rostro, uno que ha ido cambiado a través de los meses y cada día luce más perfecto. La realidad es que la cantante está irreconocible. Es obvio que usa filtros y que le hace algunos arreglitos a las fotos, pero aun así, su rostro luce completamente diferente. Es por eso que algunas de sus publicaciones han dejado a más de uno boquiabierto. Eso sí, al final lo que importa es que la artista se ve espectacular y siempre será la reina del reggaetón.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Eres tú Ivy Queen? La cantante deja a muchos boquiabiertos con su increíble cambio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.