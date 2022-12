¡Ivy Queen cambia de look! Mira el nuevo corte de cabello que nos tiene boquiabiertas Los fanáticos de la diva quedaron sorprendidos al ver el cambio. ¿Qué opinas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 50 años, Ivy Queen está más regia que nunca. La camaleónica artista tiene a sus admiradores acostumbrados a sus fantásticos cambios de look, luciendo nuevos tonos y estilos de maquillaje y vestuario, pero su último look está causando sensación. Esta vez, fue su cabello el que llamó la atención. En un reel en su pagina de Instagram, vemos a la Caballota modelando un bob negro con hondas suaves. "Hola diciembre, brilloteo, lentejuelas y curvas es lo que hay", escribió junto al video. En general, vemos a Ivy con su melena larga, alisada y en un tono castaño, muchas veces optando por una peluca para lograr una transformación rápida y por solo unos días. Junto a este vestido azul de lentejuelas con escote de impacto, nos parece que este nuevo look le da un toque del estilo del viejo Hollywood, y nos encantaría verla así en más ocasiones. @@ivyqueendiva De hecho, parece que la reggaetonera puertorriqueña se inspiró en el estilo de Marilyn Monroe, porque eligió sus canciones para acompañar sus historias. También compartió videos más casuales y chistosos portando el estilo en su TikTok, incluyendo uno en donde imita a Kim Kardashian subiendo las escaleras a saltitos. @@ivyqueendiva Por supuesto, su maquillaje también quedó espectacular y nos imaginamos que se debe al trabajo de Juan Alan Tamez, uno de sus maquillistas preferidos.

