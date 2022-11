Ivanka Trump se convirtió en una Elsa de la vida real con el vestido que usó en la boda de Tiffany OMG Ivanka se robó las miradas con su peculiar vestido ¡hasta la llegaron a comparar con Elsa de Frozen y Cenicienta! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir vestido que Ivanka Trump usó en la boda de su hermana ¡la comparan con Elsa the Frozen Credit: Leigh Vogel/Getty Images for Concordia Summit; REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La hija del expresidente Donald Trump, Tiffany Trump, se casó el pasado sábado con el multimillonario Michael Boulos, en una gran celebración que se llevó en Palm Beach, Florida. La joven de 29 años lució estupenda en su gran día ataviada con un elaborado vestido de manga larga semitransparente de Elie Saab con el que se robó miradas mientras caminaba hacia el altar del brazo de su padre, quien lució una flor rosa en la solapa. Ivanka Trump, de 41 años, también acaparó la atención de los presentes al portar un vestido azul plisado con corpiño estructurado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Complementó su look con maquillaje natural, cabello suelto y joyas mínimas. La comparan con Elsa de Frozen Luego de publicar algunas fotos de la velada en su popular cuenta de Instagram, que ya cuenta con más de siete millones de seguidores, la esposa de Jared Kushner empezó a recibir cientos de mensajes donde fans la felicitaban por su elegante traje y hasta llegaron a compararla con un querido personaje de la película animada de Walt Disney, Frozen. "Luces sumamente preciosa, ese vestido te queda lindo y me recuerdas mucho a Elsa de la cinta Frozen", "Ivanka me recuerda a Elsa de Frozen con ese vestido, muy bonita", "Qué hermosa ¡felicidades! Por cierto, me recuerdas a Elsa con este vestido y tu cabellera rubia platino", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social de Trump. Además de Elsa, otros cibernautas la llegaron a comparar con Cenicienta y con Grace Kelly.

