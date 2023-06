Duelo de moda: Ivanka Trump lleva el mismo vestido de Kate Middleton ¿Quién vistió mejor el traje, la princesa o la hija del expresidente? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivanka Trump, Kate Middleton Credit: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images; Samir Hussein/WireImage Como amantes de la realeza inglesa, nosotras siempre estamos pendientes de los looks de Kate Middleton, ya que es experta en la moda clásica y chic. En las alfombras, la esposa del príncipe William nunca defrauda con sus trajes divinos, pero unos de nuestros vestidos favoritos que la hemos visto llevar fue la confección de Jenny Packham que vistió en el estreno de No Time To Die en el 2021. Para la premiere de la película de James Bond, la mamá de tres eligió una pinta dorada con una capa sofisticada que la hizo lucir como toda una diosa. Nosotras quedamos enamoradas del look y al parecer, hay otra mujer famosa que quedó fascinada con el look. Kate Middleton, principe william Credit: Samir Hussein/WireImage Ivanka Trump tomó inspiración en Kate Middleton en el bat mitzvah de su hija Arabella durante el fin de semana, vistiendo el mismo vestido con capa que la Princesa de Gales. La hija del expresidente Donald Trump eligió una versión turquesa de $5,400 y completó el look con su cabello rubio en ondas suaves, un maquillaje de ojos smoky y un labial nude. Aunque todos los detalles del vestido son casi idénticos el traje turquesa no es tan llamativo como el dorado, pero como el evento era para celebrar el cumpleaños de su hija, nos parece que el tono que eligió Ivanka fue el correcto para la ocasión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué versión del vestido prefieres? ¿Cuál llevarías tú?

