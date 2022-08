Conoce a Iván Amozurrutia el protagonista de Dónde hubo fuego, la serie más hot de Netflix La serie Dónde hubo fuego está causando sensación en Netflix y todo gracias a sus sexy protagonista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si ere fanático de Netflix seguramente ya te habrás dado cuenta que hay varias series nuevas que están dando mucho de qué hablar y que la verdad están muy interesantes. Eso sí, no podemos negar que la más popular y hot en "Dónde hubo fuego", una serie recreada en la Ciudad de México y que habla de los integrantes de un cuerpo de bomberos y las situaciones que enfrentan en su vida personal. Eduardo Capetillo, Itatí Cantoral y Esmeralda Pimentel son algunos de los actores que integran el elenco de lujo, pero la historia se centra más en el personaje de Pancho Quiroga, interpretado por el actor Iván Amozurrutia, un apuesto joven que está dando mucho de qué hablar. El actor mexicano, egresado del Centro de Estudios Artísticos (CEA) de Televisa, está arrancando suspiros entre las fanáticos de la serie, no solo por su interesante personaje, sino por su espectacular cuerpo, uno que no pierde oportunidad de mostrar tanto en este proyecto, como en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque quizás algunos no lo conozcan, Amozurrutia ya lleva un buen tiempo actuando y ha participado en series como La rosa de Guadalupe, Oscuro Deseo y La venganza de las Juanas. En la vida real es pareja de la actriz Ana Jimena Villanueva, quien también participa en "Dónde hubo fuego". En sus redes se puede ver que le encanta viajar y vivir nuevas aventuras con su pareja. Échale un vistazo a sus fotos más sexy y enamórate de él igual que nosotras. Iván Amozurrutia in Donde Hubo Fuego Credit: Ana York/Netflix Ivan Amozurrutia Credit: Instagram Ivan Amozurrutia Credit: Instagram Iván Amozurrutia in Donde Hubo Fuego Credit: Ana York/Netflix Iván Amozurrutia in Donde Hubo Fuego Credit: Ana York/Netflix Iván Amozurrutia in Donde Hubo Fuego Credit: Ana York/Netflix

