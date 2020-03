Itatí Cantoral alborotó las redes con una sexy foto en traje de baño Hace tiempo que la actriz mexicana no había publicado una imagen tan sexy By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si bien Itatí Cantoral es conocida por su increíble talento actoral, no cabe duda de que también es una mujer muy guapa que a sus 44 años ha sabido mantener una figura envidiable y sobretodo con un espíritu alegre y contagioso. La actriz mexicana, quien muy pronto estrena su nueva novela, se ha hecho adicta a las redes y de qué manera. Cantoral, quien además de Instagram ahora tiene Tik Tok, mantiene a sus casi millón y medio de seguidores bastante entretenidos con sus ocurrencias, las fotos junto a sus hijos, sus nuevos proyectos y por supuesto sus fabulosos looks. Pero nunca había sorprendido tanto como cuando publicó su más reciente foto. Resulta que promocionar su nueva novela La mexicana y el güero, la actriz publicó una foto en traje en traje de baño que alborotó a sus fanáticos quienes la llenaron de piropos. El traje de baño estampado de un solo hombro le sentaba de maravilla a la figura de la querida artista, quien se mostró muy cómoda mientras posaba para unas fotos publicitarias. “La mexicana y el güero. No te la pierdas próximamente”, escribió Cantoral junto a una de las tres imágenes que publicó en su cuenta. Sus piernas, que en la imagen lucían superlargas y tonificadas, también fueron muy aplaudidas por sus seguidores. No cabe duda de que Cantoral no solo sigue siendo una de las artistas mexicanas más queridas y respetadas, sino también una de las bellas y sexy. ¿Verdad? Advertisement

