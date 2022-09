El look del día - agosto 30, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Itati Cantoral Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Eva Longoria, Itatí Cantoral y Karla Martínez son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Karla Martínez Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez Para salir a pasear con su familia, la presentadora eligió este look de jeans cremas de talle alto, chaqueta de tweed del mismo color, camisa rosada a cuadros y oversized, de Bottega Veneta. ¡Qué chic! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jessica Carrillo Jessica Carrillo Credit: Instagram/Jessica Carrillo La periodista posó para sus seguidores con este hermoso vestido naranja con cuello halter y abertura frontal. 2 de 9 Ver Todo Itatí Cantoral Itati Cantoral Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz mexicana deslumbró durante el homenaje a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México a donde llegó con este fabuloso traje blanco con cutouts y cola. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Leticia Calderón Leticia Calderon Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Para asistir al homenaje de la legendaria actriz Silvia Pinal, Calderón optó por este elegante set blanco de pantalón y chaqueta, que complementó con una camisa negra, zapatos de punta y un clutch de plumas. 4 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen La periodista mostró sus curvas con este ceñido vestido rojo con los hombros al descubierto. 5 de 9 Ver Todo Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz Credit: Instagram/Scarlet Ortiz Fabulosa lució la actriz venezolana con este sexy vestido naranja con sexy escote. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Eva Longoria Eva Longoria Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz y empresaria luciendo muy chic con este look de jeans, top crema, chaqueta oversized y bolso de Balenciaga. 7 de 9 Ver Todo Laura Zapata Laura Zapata Credit: Mezcalent La actriz lució sobria y elegante con este atuendo. 8 de 9 Ver Todo Yadhira Carrillo Yadhira Carrillo Credit: Mezcalent La bella actriz llegó al homenaje de Silvia Pinal con un sobrio vestido negro, que combinó con un elegante abrigo, un moño y accesorios plateados. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

