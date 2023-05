El look del día - mayo 17, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del dia Credit: Instagram Paulina Rubio, Meghan Markle e Itatí Cantoral son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Paulina Rubio El look del día Credit: Zuma Press/The Grosby Group La cantante está en España donde la vimos presumiendo pierna con una minifalda de cuero y blusa blanca, que completó con una chaqueta de mezclilla con flecos y botas altas de tacón, también de mezclilla. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiky Bombom El look del día Credit: Instagram La presentadora paseó por Nueva York con este original traje de dos piezas con estampado de para de gallo en colores rojo y rosa. Zapatos nude, lentes de sol y grandes aretes completaron su look. 2 de 8 Ver Todo Itatí Cantoral El look del día Credit: Instagram Para asistir a un homenaje a su padre, Roberto Cantoral, la querida actriz posó junto a su hermano José enfundada en este vestido blanco y negro de silueta sirena con mangas dramáticas, brillos en el escote y estampado abstracto que le hizo ver moderna y juvenil. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Aylín Mujica El look del día Credit: Instagram En el plató de La mesa caliente, la cubana lució así de radiante con este conjunto de pantalón y chaleco largo amarillos que combinó con aros del mismo color y sandalias plateadas. 4 de 8 Ver Todo Meghan Markle El look del día Credit: Kevin Mazur/Getty Images Ms. Foundation for Women En la gala de los Ms. Foundation's Woman of Vision Award, la esposa del príncipe Harry presumió silueta en este vestido dorado de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz, con un coqueta abertura en el escote, una cartera Carolina Herrera y zapatos Tom Ford. 5 de 8 Ver Todo Zendaya El look del día Credit: Claudio Lavenia/Getty Images for Bulgari Regia se vio la actriz en este vestido a la medida de Richard Quinn durante un evento de Bulgari en Venecia. De hombros caídos, con una banda satinada en el escote, y silueta sirena completó su look con una gargantilla de la famosa marca de joyería. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Máxima El look del día Credit: P van Katwijk/Getty Images Siempre elegante, la reina fue la encargada de reinaugurar el Museo Van Gogh Village en Nuenen, Holanda, con este vestido gris piedra con volantes verticales, un abrigo color camello sobre los hombros. Un tocado de rafia, bolsito a juego, cinturón de cuero y tacones de gamuza completaron su look. 7 de 8 Ver Todo Catherine Zeta-Jones El look del día Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Ha comenzado el Festival de Cannes con sus alfombras llenas de glamour. La actriz posó son su hija Carys, que comparte con Michael Douglas, ataviada con un vestido rojo de cuello halter, escote profundo, falda plisada y efecto capa de Elie Saab. Su hija apostó por un sensual traje blanco con delicados apliques florales y aberturas de la misma firma. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - mayo 17, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.