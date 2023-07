Itatí Cantoral posa sensual en la ropa interior de Lupe Vélez ¡sexy hasta en faja! La actriz está filmando la película biográfica de la mítica artista mexicana y compartió algunas imágenes detrás de cámaras posando en ropa interior de estilo vintage. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Itati Cantoral sexy ropa interior Lupe Velez Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Itatí Cantoral siempre sexy, ¡hasta en faja! La actriz mexicana, quien puede presumir de una escultural silueta a sus 48 años, está inmersa en la grabación de la película biográfica sobre Lupe Vélez y ha estado compartiendo algunos momentos tras bambalinas a través de sus redes sociales. Ambientada a finales de los años 20, principios de los 30, hemos podido ver a la villana de María la del barrio con el cabello más oscuro y luciendo trajes de la época, como faldas midi con blusas a juego, vestidos floreados, sombreros tipo casquete, capas, carteras de asa corta, modestos trajes de baño y zapatos estilo mary-jane. Para los que no la recuerden, Lupe Vélez fue una actriz, bailarina y vedette mexicana de la época dorada del cine, que triunfó en la meca de Hollywood interpretando a la mujer latina temperamental, explosiva e irreverente. Hasta tal punto llegan los detalles de la producción que la intérprete también ha posado en la ropa interior propia de esas décadas. Una suerte de combinación, color piel, con detalles de encaje en un tono marfil en el brasier, y lazo en la parte delantera. De largura culotte, llevó la pieza semejante a una faja actual sobre medias naturales. La comadre de Thalía, quien fue muy criticada en febrero por mostrarse con poca ropa y presumiendo piel, no dudó en posar en medio de una sala llena con aparatos del rodaje como focos, cajas de herramientas, tubos y un inmenso trípode, y nos regaló varias instantáneas en las que se aprecia su delgada figura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el pie apoyado sobre una caja y la mano apoyada en la cadera, con los brazos detrás de la cabeza, o mirando hacia un lado con la cabeza girada y las piernas cruzadas, la intérprete parece toda una modelo mientras calza los zapatos de su personaje, unas merceditas de tacón bajo en tres colores. Itati Cantoral sexy ropa interior Lupe Velez Credit: Instagram Y aunque muchos de sus seguidores se deshicieron en halagos con Cantoral dejándole corazones, llamas de fuego y comentarios como "reina, bonita, diosa, preciosa", también hubo numerosas anotaciones sobre su delgadez. "Eres muy hermosa pero no tan delgada por favor", "Eres muy bonita pero estás muy flaquita", "Cuídate te ves algo delgada" o "Está muy flaquita esta muñeca" fueron algunos de los mensajes que pudimos leer bajo esas imágenes en Instagram. Otros admiradores respondieron que está delgada por su papel de Lupe Vélez pero la actriz, quien también ha compartido numerosas imágenes en traje de baño, se ve estupenda y saludable. ¡Ya queremos ver la película!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Itatí Cantoral posa sensual en la ropa interior de Lupe Vélez ¡sexy hasta en faja!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.