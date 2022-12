El look del día - diciembre 14, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Itati Cantoral Credit: Armando Mota/The Grosby Group Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Anahí, Itatí Cantoral y Kate del Castillo son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Este ceñido vestido azul real con pronunciado escote resaltó la increíble figura de la presentadora. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anahí Anahí Credit: Instagram/Anahí Con este coqueto vestido multicolor con cuello halter y plumas, se presentó la cantante en la gran final del concurso La más draga. 2 de 9 Ver Todo Itatí Cantoral Itati Cantoral Credit: Armando Mota/The Grosby Group La actriz mexicana acaparó todas las miradas al llegar a la premier de su nuevo proyecto Mi suegra me odia, con este moderno minivestido strapless con vuelos que complementó con botas rosadas a la rodilla. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiky Bombom Chiky Bombom Credit: Instagram/Bendito Closet Muy elegante lució la presentadora con este vestido rojo con llamativos vuelos que combinó con sandalias doradas. 4 de 9 Ver Todo Gisele Bundchen Gisele Bundchen Credit: Splash News/The Grosby Group Para asistir a una velada en Sao Paulo, Brasil, la modelo eligió este fabuloso vestido dorado. 5 de 9 Ver Todo Kate del Castillo Kate del Castillo Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Para asistir a la inauguración del Instituto Cervantes, en Los Ángeles, la actriz mexicana eligió este look de palazos a cuadros, blusa blanca y gabardina. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Letizia La reina Letizia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Regia lució su majestad con este delicado vestido blanco midi, que combinó con zapatos de punta y una gabardina caqui. 7 de 9 Ver Todo Penélope Cruz Penelope Cruz Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Fresca y juvenil lució la actriz española con este minivestido negro de Chanel. 8 de 9 Ver Todo Salma Hayek Salma Hayek Credit: Dia Dipasupil/Getty Images La actriz parecía toda una princesa de cuento con este traje azul pastel con pronunciado escote. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

