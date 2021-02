Close

¡No es bótox! Esto es lo que hace Itatí Cantoral para lucir regia a sus 45 años La actriz mexicana niega haberse puesto bótox. Itatí Cantoral nos cuenta en exclusiva qué es lo que hace para lucir espectacular a sus 45 años. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque muchos apuntan a que Itatí Cantoral ha recurrido a un cirujano plástico para hacerse algunos retoques en la cara, la actriz mexicana aseguró que no se ha hecho ningún arreglito estético. "No me he tocado la cara. Me da mucho miedo tocarme la cara", dijo en entrevista con el programa People VIP. "También hay gente que se ha hecho sus arreglitos y les queda divino, pero la mayoría de las personas que yo conozco no les queda bien. Ahora me [odiarán] todos los cirujanos". El método al cual recurre la protagonista de la novela La Mexicana y El Güero para lucir espectacular a sus 45 años es muy sencillo. "Lo más importante es el ejercicio, eso es la base de todo", contó. "He tenido momentos en los cuales no he estado tan linda como otros pero es porque me ha faltado el ejercicio. Más allá de la disciplina de comer, lo que te hace bonita, lo que hace que la piel se vea divina, te hace estar delgada y sobre todo que te ves sana y saludable es el ejercicio". Además de acudir al gimnasio, Itatí disfruta inmensamente de practicar el pole dance. "Quité el comedor de mi casa y puse el tubo. Es muy difícil hacer pole", aseguró. "Antes yo pensaba que el pole dancing era para mujeres galantes, pero es todo un arte. No tiene nada que ver con la moral, es un ejercicio y una práctica padrísima". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cantoral está tan fascinada con esta práctica que próximamente estrenará un proyecto de pole dance junto a Maryse Sistach. "Hice una película con Marisa Sistach que no concluyó por [la] COVID-19 y donde tenía que bailar pole dance", dijo. "[Estoy] esperando que termine la pandemia para abrir un espectáculo y enseñarles lo que he aprendido en el tubo".

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡No es bótox! Esto es lo que hace Itatí Cantoral para lucir regia a sus 45 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.