Itatí Cantoral muestra su trasero en redes y le llueven las críticas: "Se supone que es un ejemplo para sus hijos" La actriz mexicana lleva unas semanas publicando sensuales fotografías, pero una imagen de espaldas con un revelador traje de baño ha dividido a sus seguidores. Además de ser una amante de la actuación, la querida actriz Itatí Cantoral ha demostrado ser una apasionada de la moda. En su cuenta de Instagram, la mexicana suele compartir los looks que luce para eventos o en su día a día, pero en las últimas semanas, la intérprete de 47 años se ha destapado como una mujer sensual y provocadora. Primero fue una foto en traje de baño que le valió aplausos y llamaradas de fuego por parte de admiradores y amigos. El bañador, con grandes aberturas, dejaba al aire mucha piel, y la villana de María la del barrio presumió silueta posando como toda una modelo. Después la vimos enamorar a la cámara con un ceñido vestido de ganchillo en color nude con calados, que dejaban ver su ropa interior y se ajustaba a sus curvas como un guante. La protagonista de La mexicana y el güero escribió "I can buy myself flowers" haciendo referencia al último éxito de Miley Cyrus que como Shakira, habla de que mejor sola que mal acompañada. Maribel Guardia, Alicia Machado o Juan Soler fueron algunos de los colegas que le dedicaron cumplidos. Pero con una de sus últimas publicaciones, en la que la madre de tres aparece de espaldas con un bañador que deja completamente al aire su trasero, ha dividido a sus fanáticos. En la imagen, en blanco y negro, luce un traje de baño cruzado en la espalda y tipo tanga que deja ver el escultural cuerpo de la actriz. Con el mensaje: "Las tormentas hacen que las raíces de los árboles sean más fuertes", la estampa ha recibido decenas de miles de comentarios que podrían dividirse así: Los que la defienden a capa y espada "No sé que está pasando en tu página últimamente que te has tomado el atrevimiento de enseñarnos lo hermosa, preciosa y perfecta que eres !!! Si si, muchas fotos puede ser editadas y blah blah blah !! Pero yo enojada no estoy con las hermosas fotos que nos regalas, tanto antes como ahora !!!! Esta y todas tus fotos son exquisitamente preciosas".

"Cuánta envidia levanta una sola foto. Es una mujer bella y si se siente feliz con su cuerpo, ¡Déjenla que muestre lo que quiera!"

"La mayoría de l@s que critican esta foto harían lo mismo si estuvieran así sin importar la edad. Déjenla ser". Los que alaban su cuerpo "Dioooos de mi vida!! Una Afrodita llegó".

Dios mío que mujer tan hermosa"

"Que lindo cuerpo tenés Itati".

"Eres bellísima y ese cuerpazo es simplemente para lucirse". Los que la cuestionan por su edad "Y ahora por qué tan exhibicionista?".

"Guapísima! Si duda …Pero Itati, la edad, nos condiciona! No hay necesidad de enseñar lo que no nos preguntan".

"Ya se sabe que eres muy guapa, no veo la necesidad". Los que critican el mensaje "Pero por qué esa frase? Mejor poner algo como "me siento sexy o algo así, jajaja".

"La imagen nada que ver con la frase".

"¿Por qué la excusa para calatearse es una "reflexión?" Los que han atacado su decisión "Yo opino que a su edad cuál es su necesidad de literal encuerase y olvidarse qué no se supone que es un ejemplo para sus hijos …. Qué vergüenza, lo qué hace después qué su mamá se fue al cielo… "

"La puteria está a la orden del día en esta época".

"Que corriente se deja ver .. tanto que la admiraba ... puff".

"Lo único que causa esto es morbo a los hombres… Esto se llama atención negativa niña mayorsita!!!!".

"Que tristeza que tenga que hacer este tipo de fotos la verdad y con hijos ya grandes... imagínate que amigos de tus hijos vean fotos tuyas en donde se te ven las pompis para que no se escuche tan feo, en otras las bubys y en otra con esos trajes de baño tan jaladas casi la raya, que horror... así tengas un cuerpazo uno debe de pensar también en los hijos y tener un poco más de pudor, ya no eres una chamaca y desde hace rato". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y ustedes qué piensan: ¿envidia? Mejor despertarla que sentirla ¿o que Itatí ya no tiene edad para mostrar así su cuerpo por muy bien que se vea?

Itatí Cantoral muestra su trasero en redes y le llueven las críticas: "Se supone que es un ejemplo para sus hijos"

