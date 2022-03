El look del dia - marzo 1, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Itati Cantoral, look del dia Credit: Instagram/Itatí Cantoral No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Zoë Saldaña, Itatí Cantoral y Blake Lively son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Jurka Ana Jurka, look del dia Credit: Instagram/Ana Jurka La presentadora lució regia con este minivestido blanco. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Blake Lively Blake Lively, look del dia Credit: Jamie McCarthy/Getty Images La actriz llegó a la premier de la película The Adam Project con este traje multicolor con escote profundo de Versace. 2 de 9 Ver Todo Itatí Cantoral Itati Cantoral, look del dia Credit: Instagram/Itatí Cantoral La actriz mexicana parecía toda una adolescente con este minivestido rojo. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina Supercoqueta lució la presentadora con este coqueto vestido amarillo con vuelos. 4 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Este es uno de los vestidos más femeninos que ha llevado la presentadora. ¡Bella! 5 de 9 Ver Todo Jennifer Garner Jennifer garner, look del dia Credit: Michael Loccisano/WireImage Muy elegante lució la actriz con este traje negro con cuello halter de Alexandre Vauthier. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Zoë Saldaña Zoe Saldana, look del dia Credit: Raymond Hall/GC Images La actriz acaparó todas las miradas con este sofisticado vestido negro de Saint Laurent, que llevó durante la premier, en Nueva York, de The Adam Project. 7 de 9 Ver Todo Molly Sims Molly Sims, look del dia Credit: Michael Loccisano/WireImage Para la misma premier, en Nueva York, la actriz eligió este fabuloso vestido negro con lunares y mangas abullonadas. 8 de 9 Ver Todo Vielka Valenzuela Vielka Valenzuela, look del dia Credit: Instagram/Vielka Valenzuela Nos encantó este cute y cómodo conjunto amarillo con lunares de pantalón corto y chaqueta que portó la presentadora dominicana. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

