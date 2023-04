El look del día - abril 24, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Amara La Negra como Barbie, Clarissa Molina disfrutando Coachella e Itatí Cantoral guapa de rosa, son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Amara La Negra Look del día Credit: Instagram La cantante ha vuelto al trabajo con una nueva temporada de Love & Hip Hop y compartió esta imagen en la que parece una auténtica Barbie con un minivestido de cuerpo transparente y mangas dramáticas de volantes de tul que lució con zapatos transparentes, cartera Balenciaga y cabello platinado. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Look del día Credit: Instagram Después de un sábado lleno de emociones con la primera comunión de Alaïa, la puertorriqueña posó así de sonriente el domingo, toda vestida de fucsia con un atuendo de aire deportivo, tenis blancos y cartera Gucci. ¡A juego con la decoración de la calle! 2 de 11 Ver Todo Itatí Cantoral Look del día Credit: Instagram La actriz portó este femenino vestido rosa empolvado tejido con cuello halter, escote en la espalda y aberturas en la falda de Guess que acentuaba su esbelta figura y que acompañó con sandalias nude, bolsito acolchado al tono del vestido, llamativos aretes y grandes lentes de sol. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Zuleyka Rivera Look del día Credit: Instagram La modelo demostró estar en plena forma con un top de triángulo dorado y falda pareo a juego que combinó con botas de cowboy crema y un brillante collar para asistir al festival de Coachella. 4 de 11 Ver Todo Aleyda Ortiz Look del día Credit: Instagram También en el festival de Coachella vimos a la exreina de belleza con shorts efecto piel, top gris y chaqueta larga negra con detalles metálicos que acompañó con botas negras muy decoradas en plateado y sombrero. 5 de 11 Ver Todo Clarissa Molina Look del día Credit: Instagram Ortiz no estaba sola en Coachella pues le acompañaba su amiga y compañera quien eligió un microshort negro con borde plateado, cinturón con una gran hebilla, top negro y chaqueta con flecos metálicos. Botas negras de cowboy con flecos y un peinado decorado con perlas completaron su look. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alejandra Espinoza Look del día Credit: Instagram Como de otro planeta, la conductora presumió este enterizo plateado de hombros estructurados, pantalón acampanado con flecos y aberturas en los costados de Dian y una larguísima trenza. 7 de 11 Ver Todo Zoë Saldaña Look del día Credit: Kristy Sparow/Getty Images For Disney La actriz de ascendencia dominicana está promocionando su nueva película en París, donde posó con este original vestido de Armani Privé compuesto por rombos en diferentes tejidos brillantes. 8 de 11 Ver Todo Alix Aspe Look del día Credit: Instagram Para una edición especial de La mesa caliente sobre La casa de los famosos, la presentadora apostó por este glamoroso enterizo de brillos negro con un solo hombro y efecto líquido. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Stephanie Himonidis Look del día Credit: Instagram La comunicadora asistió a la Primera Comunión de Alaïa con este favorecedor vestido rosa entallado con falda evasé, con detalles de encaje en forma de corazón, de Rosé Concept. Por supuesto acudió al evento con su esposo y su hijita Capri Blu. 10 de 11 Ver Todo Melissa Barrera Look del día Credit: Instagram La actriz está inmersa en la promoción de Carmen, su nueva película y nos fascinó con este vestido de Acler, con el cuerpo diseñado con un twist y aberturas laterales y falda plisada en un bonito estampado floral, que combinó con joyas Swarovski en color morado, sandalias y bolso de mano de Stine Goya. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

