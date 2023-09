El look del día – septiembre 1, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Itatí Cantoral Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Anitta, Karina Banda e Itatí Cantoral son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gámez Credit: IG/Ana Patricia Gámez La presentadora dio lección de estilo en el set de Enamorándonos con este minivestido verde y sandalias coloridas. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anitta Anitta Credit: IG/Anitta ¡Qué guapa! La brasileña impactó en México con esta propuesta azul con botas oversized. 2 de 7 Ver Todo Ester Expósito Ester Expósito Credit: Splash News/The Grosby Group La joven actriz asistió al estreno de la película El Juego en Madrid luciendo un vestido blanco y tacones rojos. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Karina Banda Karina Banda Credit: Media Concepts PR Nos encantó este set blanco y negro de la diseñadora Eugenia Fernández que vistió la presentadora para disfrutar de un día bajo el sol. 4 de 7 Ver Todo Itatí Cantoral Itatí Cantoral Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Como una princesa lució la cantante con este hermoso vestido sobre el escenario durante un concierto. 5 de 7 Ver Todo Karla Martínez Karla Martínez Credit: IG/Karla Martínez Impactó al rojo vivo con un enterizo chic que complementó con collares dorados y sandalias a juego. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos Credit: IG/Migbelis Castellanos Divina lució la presentadora con un romper negro sofisticado, su cabello ondulado y maquillaje suave. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

