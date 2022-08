Muere a los 84 años el afamado diseñador japonés Issey Miyake El artista perdió la batalla contra el cáncer de hígado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el mundo de la moda hay muchos diseñadores icónicos que han pasado o pasarán a la historia gracias a su increíble trabajo. Uno de ellos es Issey Miyake, quien lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer de hígado y falleció este pasado viernes 5 de agosto, a sus 84 años, en Tokio, dejando un legado incomparable en la industria. El artista era conocido por sus originales diseños, en especial las piezas plisadas y los ahora icónicos suéteres negros de cuello alto que amaba usar Steve Jobs, el desaparecido CEO de Apple. Su estilo e irreverencia le ganaron fama mundial, siendo así uno de los artistas japoneses más relevantes y famosos. En su época de oro, entre la década de los 80 y 90, era considerado un diseñador con ideas muy claras y avanzadas para su tiempo. Incluso, fue uno de los primeros diseñadores japoneses en mostrar su colección en París. Sus logros y trayectoria lo hicieron merecedor de varios galardones, siendo uno de los más importantes el Order of Culture, el más alto reconocimiento en las artes de su país. Además, algunos de sus diseños se encuentran en la exhibición permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA). Incluso, sus piezas se siguen vendiendo en tiendas como Saks Fifth Avenue y Farfetch, al igual que en la página oficial de su marca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Issey Miyake 1992 Issey Miyake 1992 | Credit: ARNAL/GARCIA/Gamma-Rapho via Getty Images Issey Miyake Spring-Summer 1995 ready-to-wear Issey Miyake Primavera-Verano 1995 | Credit: YOSHIKAZU TSUNO/AFP via Getty Images Issey Miyake Fall -Winter 97 -98 In Paris, France Issey Miyake Otoño-Invierno 1997-98 | Credit: Daniel SIMON/Gamma-Rapho via Getty Images Mary-Kate Olsen arrives at the 2013 CFDA wearing Issey Miyake Mary-Kate Olsen vistiendo de Issey Miyake en los premios CFDA 2013 | Credit: Alo Ceballos/FilmMagic Cuando era entrevistado le gustaba enfatizar el hecho de que no quería que lo llamaran diseñador de moda sino artista. "Cualquier cosa que esté de moda, deja de ser relevante rápidamente", le dijo Miyake a la revista Parisvoice en 1998. "Yo no hago moda, yo hago ropa". ¡Descanse en paz!

