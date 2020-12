Close

Los videos de este diseñador de joyería se han vuelto virales y te sorprenderá por qué El joven de raíces mexicanas se ha dedicado a ayudar a quienes más lo necesitan Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La plataforma de TikTok ha sido clave en la carrera de muchos jóvenes, y también ha sido muy importante en la expansión de las carreras de muchas celebridades. En dicha plataforma también hemos visto Robin Hoods modernos, quienes se han valido de sus miles de seguidores para ayudar a muchísimas personas. Uno de ellos es el diseñador de joyería Isaiah Garza, un joven de raíces mexicanas que está dando mucho de qué hablar y no precisamente por sus diseños. Si bien las piezas que diseña son bellísimas y las han llevado famosas como Rihanna, Selena Gómez, Cardi B y Khloé Kardashian, en este momento su popularidad se debe más a su increíble labor social -el 20% de las ventas de sus accesorios va directo a niños sobrevivientes de la trata de personas y a desamparados-, en espacial al increíble lazo que ha creado con una mujer que vivía en la calle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El joven, que vive en Los Ángeles y que cuenta con casi 3 millones de seguidores en dicha plataforma, se ha dedicado a ayudar a quienes más lo necesitan. Lo hemos visto comprándole la comida de la semana a una familia, dándole un nuevo look a un desamparado o comprándole flores a mujeres sin hogar. Fue en una de esas aventuras por las calles cuando hace unos meses conoció a una desamparada llamada Robin y quien le robó el corazón. Su primer regalo para ella fue un par de tenis, luego siguieron flores, un día de compras y hasta un pastel de cumpleaños. Garza grababa cada encuentro que tenía con Robin y varios de esos videos se han vuelto virales, llegando a tener hasta 3 millones de visitas. Sus seguidores aman la historia y se han unido a él para ayudar a la dulce mujer, que se ha mostrado muy agradecida con todas las muestras de cariño que ha recibido no solo de Garza, sino también de parte de sus seguidores. Fueron esos mismos seguidores quienes ayudaron al diseñador a cumplirle el sueño a Robin, salir de la calle y después de 10 años, finalmente tener un techo. Hace menos de 24 horas que Garza publicó el video en el lleva a Robin a su nuevo apartamento y este ya tiene 6.5 millones de visita, el más visto de su cuenta hasta ahora. Definitivamente, esta es una historia increíble que merecía ser contada. Esperamos que este sea solo el comienzo de una mejor vida para Robin. ¡Bravo Isaiah!

