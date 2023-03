El look del día - marzo 27, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Isabel Pantoja Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Adamari López, Alejandra Espinoza e Isabel Pantoja son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Alejandra Espinoza El look del día Credit: Instagram Nos encanta este minivestido de brillos que el estilista Enrico Bompani eligió para la conductora mexicana. De líneas sencillas pero muy festivo, la mexicana lo combinó con altísimas botas de color beige. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López El look del día Credit: Instagram Para salir a almorzar con sus amistades, la puertorriqueña optó por un cómodo enterizo corto de lino con la cintura fruncida que acompañó con un sombrero tejano y botas rojas metalizadas estilo cowbow de Spicy Colada. 2 de 10 Ver Todo Isabel Pantoja El look del día Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images La tonadillera estuvo invitada en el exclusivo Baile de la Rosa, ofrecido por la familia real de Mónaco. Este año el tema era Bollywood y la española posó con este colorido vestido fluido fucsia y aguamarina de escote asimétrico, con dramáticas rosas en el hombro y el puño y flores estampadas, de Isabel Sanchís. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Michelle Rodríguez El look del día Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz deslumbró con su vestido efecto líquido cubierto de brillantes lentejuelas negras, con escote profundo y gran abertura en la falda que lució con tacones clásicos en el estreno de Dungeons And Dragons: Honor Among Thieves en Los Ángeles. Fiel a su estilo, contrastó la elegancia de su traje con un peinado más desenfadado. 4 de 10 Ver Todo Michelle Yeoh y Anya Taylor-Joy El look del día Credit: Dave Benett/Getty Images for Mandarin Oriental Hyde Park La actriz asiática celebró su Oscar con una gran fiesta en Londres en la que, entre otros célebres invitados, vimos a la actriz criada en Argentina, con un conjunto de cuero fucsia, de falda asimétrica y corsé que conjuntó con botines de tacón al tono. 5 de 10 Ver Todo Carmen Villalobos El look del día Credit: Instagram La colombiana no deja de presumir su amor por Frederik Oldenburg con quien incluso combina sus atuendos. Así de sonriente, con minifalda, medias con lunares y un suéter lila y negro, paseó del brazo de su novio, quien también lució un suéter en esos colores, ambos de Maglione. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Vergara El look del día Credit: BG026/Bauer-Griffin/GC Images La colombiana fue vista en Pasadena, California, con un pantalón de corte capri con estampado camuflaje, con una blusa crema y gabardina negra. Mules de ante beige y una cartera de Christian Dior completaron su look. 7 de 10 Ver Todo Rosie Rivera El look del día Credit: JC Olivera/Getty Images La empresaria participó en un desfile de moda en Beverly Hills ataviada con este diseño de Glaudi by Johana Hernández en color vino tinto, con hombros caídos, corsé borado con pedrería y falda satinada. 8 de 10 Ver Todo Alix Aspe El look del día Credit: Instagram La presentadora asistió a una boda con su esposo, Diego Betanzo, para lo que eligió un ceñido vestido rojo pasión con originales aberturas en el escote y sandalias minimalistas en tono nude. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ivy Queen El look del día Credit: Instagram La Caballota compartió varias imágenes con este sensual y ajustado vestido azul turquesa con transparencias que acompañó con un bolso metalizado con cadena. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

