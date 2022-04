¡Felicidades Majestad! Isabel II cumple 96 años convertida en todo un icono de estilo. Mira sus mejores looks Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Isabel II cumpleanos 96 Credit: PA Images/ Barry Batchelor/ PA Images //Samir Hussein/ WireImage Desde colores pastel a neón, no hay tono que su Majestad no tenga en su armario. Reina del color block con sus conjuntos coordinados y amante de los accesorios como guantes largos, bolsos lady, collares de perlas y en especial, de los sombreros, estas imágenes prueban que siempre ha sido y será un icono de la moda. Empezar galería 1950 Isabel II cumpleanos 96 Credit: Central Press& Hulton Royals Collection Siempre a la vanguardia de la moda, nos encanta el original sombrero que lució en el bautizo de su hija, la Princesa Ana, con un vestido de flores. 1 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio 1952 Isabel II cumpleanos 96 Credit: Lisa Sheridan/Hulton Royals Collection En esta imagen junto a sus hijos, los príncipes Andrew y Charles en los jardines de Balmoral, la reina posa con un conjunto de dos piezas de Dior. Los trajes de falda y chaqueta son otro de sus básicos de armario. 2 de 15 Ver Todo 1953 Isabel II cumpleanos 96 Credit: Central Press/ Hulton Royals Collection Impresionante el diseño que realizó Norman Hartnell para su coronación. Incluso en blanco y negro podemos admirar los preciosos bordados de flores y pedrería que portó la monarca. 3 de 15 Ver Todo Anuncio 1954 Isabel II cumpleanos 96 Credit: Hulton Archive/ Getty Images Las giras internacionales siempre son una buena excusa para presumir nuevos modelitos, como este vestido evasé en verde botella con mangas de tul, que acompañó con sus inseparables perlas, guantes largos y un tocado blanco. 4 de 15 Ver Todo 1965 Isabel II cumpleanos 96 Credit: Fox Photos/Hulton Royals Collection/ Getty Images Durante una visita a la Isla de Wight, apostó por esta chaqueta de color coral a juego con un futurista sombrero, muy propio de los años 60 británicos. 5 de 15 Ver Todo 1965 Isabel II cumpleanos 96 Credit: Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images La monarca, que va a cumplir 70 años en el trono, saca sus mejores galas para los eventos de estado. Como el collar del jubileo o el broche de perlas y diamantes heredados de la reina Mary que presumió en una visita a Alemania. Impactante también su colección de tiaras y coronas. 6 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 1967 Isabel II cumpleanos 96 Credit: PA Images/ Getty Images Si es cierto que podría formarse un arcoíris con sus fotos, pues es la reina de vestir en un mismo color de la cabeza a los pies, nos encantan los detalles de sus elecciones, como este sombrero hecho de pequeñas flores. 7 de 15 Ver Todo 1968 Isabel II cumpleanos 96 Credit: Tim Graham/ Hulton Royals Collection Los pañuelos y la ropa de montar son otro de sus uniformes por excelencia, pues a su majestad le encanta pasar tiempo en el campo rodeada de sus caballos y sus perros. ¿Recuerdan cuando Maluma le robó el look? 8 de 15 Ver Todo 1973 Isabel II cumpleanos 96 Credit: Tim Graham Photo Library/ Getty Images Esta imagen transmite todo el espíritu de los años 70 con el abrigo verde menta con detalles geométricos a juego con el vestido y el sombrero de aire hippy diseñado por Simone Mirman. 9 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 1975 Isabel II cumpleanos 96 Credit: Serge Lemoine/ Hulton Royals Collection En una visita a México lució este conjunto que queremos robarle. Vestido de lunares de corte evasé con cinturón y falda plisada, guantes, tan de moda ahora y turbante a juego. ¡No falta detalle! 10 de 15 Ver Todo 1982 Isabel II cumpleanos 96 Credit: Anwar Hussein/Hulton Archive Junto a su esposo en las islas Solomon, le vimos hacer frente al calor del Pacífico con este dos piezas azul como no, con su correspondientes sombrero y accesorios en blanco. 11 de 15 Ver Todo 1998 Isabel II cumpleanos 96 Credit: Barry Batchelor/ PA Images Para cumplir con su agenda le vemos recurrir a menudo a trajes de dos piezas, siempre perfectamente coordinados con sus accesorios, como este sombrero con velo plumetti. 12 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2012 Isabel II cumpleanos 96 Credit: Dan Kitwood/ Getty Images En un concierto plagado de estrellas para celebrar sus 60 años en el trono, la reina brilló más que nadie con este diseño dorado con detalles brillantes. La moanrca posee una buena cabellera cana que luce como si siempre llevase la corona puesta. 13 de 15 Ver Todo 2016 Isabel II cumpleanos 96 Credit: Samir Hussein/ WireImage Con 90 años que tiene en la imagen, Isabel II no le teme a ningún color, ni siquiera a los tonos neón como este verde que eligió para el desfile militar Trooping the Colour que se celebra en honor a su cumpleaños. 14 de 15 Ver Todo 2021 Isabel II cumpleanos 96 Credit: Samir Hussein/WireImage Dos meses después de despedir a su esposo el Duque de Edimburgo, Isabel II invitó al presidente de Estados Unidos JOe Biden y su esposa Jill Biden, a tomar el té en su castillo de Windsor. Para recibirles, eligió este alegre vestido florido, con el clásico sombrero a juego. Esta silueta se ha convertido en la favorita de la monarca británica como hemos podido ver en los últimos años. 15 de 15 Ver Todo

