Irina Baeva graba sus últimas escenas para Amor dividido con un atuendo muy sexy La actriz se ha despedido de la producción en la que comparte protagonismo con su prometido Gabriel Soto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El dúo de enamorados Gabriel Soto e Irina Baeva han compartido de nuevo foro de grabación en México para la telenovela Amor dividido (Televisa) poco después de coincidir en Soltero con hijos. Pero esta aventura laboral ya se terminó, pues la bella actriz ha finalizado ya sus escenas en la producción. La intérprete de origen ruso ha compartido en sus historias de Instagram cómo fue su último día de trabajo en el set y nos dejó boquiabiertos con su sensual look en la piel de su personaje Debra. "Es mi último llamado y estoy un poquito triste", compartió Baeva, a la que vimos con un espectacular maquillaje. Con las cejas definidas, un delineado negro y unas favorecedoras sombras cobre que resaltaban el azul de sus ojos, la artista presumió una piel impecable y unos fabulosos labios rojos. Un look perfecto para cualquier ocasión formal. Irina Baeva termina telenovela sexy Credit: Instagram Irina Baeva Amante de la moda y con una figura envidiable, la actriz sabe qué cosas le sientan bien, como apreciamos cada vez que pisa una alfombra roja o asiste a algún evento. En este caso, y por motivos de guión, la vimos ataviada con un sensual minivestido negro palabra de honor, con corpiño estilo corsé, transparencias y ribetes de encaje. Además, el traje dejaba gran parte de la espalda al descubierto con un efecto de sujetador a la vista. Como calzado, unas sandalias minimalistas en color plata, que alargaban aún más sus kilométricas piernas. Irina Baeva termina telenovela sexy Credit: Instagram Irina Baeva Al terminar la última escena, Baeva recibió una gran ovación por parte de sus compañeros de rodaje, quienes le rogaron que dijese unas palabras. Pero la rusa, visiblemente emocionada, solo pudo agradecer a todos, pedir que se tomasen una fotografía de equipo y darle un beso a Gabriel Soto quien la abrazó con ternura. Irina Baeva termina telenovela sexy Credit: Instagram/ Irina Baeva "Estoy triste por Debra, mi amor", le dijo a su prometido ya de vuelta en el camerino. "Siempre es triste acabar un proyecto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Soto, quien ha reconocido en varias ocasiones que le encanta trabajar con su amada, seguirá trabajando todavía, mientras ella anima a sus fanáticos a ver el melodrama. "Siempre es triste terminar un proyecto, despedirte del personaje, de todo el equipo, de la producción pero sin duda, muy feliz y agradecida por Amor dividido y Debra. Síganla viendo que viene los más hot", escribió. ¿Será que ahora se dedica de lleno a preparar la boda?

