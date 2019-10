Irina Baeva, Selena Gómez y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next 2019 Eyepix Images/The Grosby Group Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Mayrín Villanueva y Khloé Kardashian son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Irina Baeva Image zoom 2019 Eyepix Images/The Grosby Group La actriz mostró su increíble figura con este look de pantalón blanco y croptop del mismo color. Advertisement Advertisement Selena Gómez Image zoom Vivien Killilea/Getty Images for SiriusXM La querida artista llegó a un evento en Los Ángeles ataviada con este vestido maxi a rayas de Jacquemus. Mayrín Villanueva Image zoom 2019 Eyepix Images/The Grosby Group Elegange lució la actriz mexicana con este vestido rojo a la rodilla. Advertisement Kany García Image zoom Mezcalent La cantante sorprendió a todos al llegar a una velada con este sexy traje strapless con reveladoras transparencias. Kim Kardashian Image zoom James Devaney/GC Images La empresaria albortó las calles de Nueva York con este llamativo look metálico de falda midi y top de un solo hombro. Sofía Castro Image zoom Medios y Media/Getty Images Muy fina y chic, como de costumbre, lució la actriz mexicana con este minivestido negro de manga larga, que complementó con botines de brillo. Advertisement Advertisement Advertisement Laura Flores Image zoom 2019 Eyepix Images/The Grosby Group Radiante, feliz y muy fresca lució la legendaria actriz con este vestido rojo de encaje. Malillani Marín Image zoom Superelegante lució la actriz cubana con este traje gris de lentejuelas con los hombros al descubierto que acentuaba su hermosa figura. Khloé Kardashian Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images for Good American La socialité lució más delgada que nunca con este minivestido negro tipo esmoquin. ¿Se habrá hecho algo en el rostro? La vemos muy cambiada. Advertisement Advertisement Advertisement Sophia Bush Image zoom Amy Sussman/Getty Images La actriz mostró su esbelta figura con este ceñido vestido amarillo de terciopelo, que combinó con un moderno bolso del mismo color y zapatos rosado pastel. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View all gallery

Close View image Irina Baeva, Selena Gómez y más en El look del día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.