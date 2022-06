Irina Baeva se pasea por las calles de Nueva York con un sexy y revelador look La actriz se paseó por varias áreas de la ciudad mostrando su increíble figura y presumiendo su costoso bolso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de fashionistas se trata, una de las primeras famosas que nos llega a la mente es Irina Baeva y no es para menos. La actriz rusa siempre se viste al último grito de la moda y con piezas de algunas de las marcas más prestigiosas del mundo. Eso sí, en ocasiones también la vemos con ropa de marcas asequibles. ¿Sus looks favoritos? Los que incluyen piezas muy sexys que dejan ver su increíble figura y bolsos costosos. Constantemente la vemos en su cuenta de Instagram con coquetos y sexy looks que dejan ver su increíble figura y su más reciente visita a Nueva York no fue la excepción. La prometida de Gabriel Soto se encuentra disfrutando de unos días en La Gran Manzana y para dar un paseo por algunos de sus lugares favoritos eligió un atuendo bastante revelador. "Amo Nueva York", escribió la actriz en varias historias que publicó en su cuenta de Instagram, en las que se le veía muy feliz caminando por el Central Park y caminando por un barrio de Brooklyn. Para este paseo, Baeva eligió shorts negros de licra, un croptop con cuello halter, un fabuloso bolso de Yves Saint Laurent, botines y un sobretodo tejido que le daba el toque sensual a su look. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN irina Baeva en Nueva York Credit: Instagram/Irina Baeva irina Baeva en Nueva York Credit: Instagram/Irina Baeva irina Baeva en Nueva York Credit: Instagram/Irina Baeva irina Baeva en Nueva York Credit: Instagram/Irina Baeva Según sus publicaciones, Baeva se encuentra en la ciudad junto a Soto, con quien al parecer está realizando videos para un proyecto. Y es que los vimos caminado por Wall Street mientras una cámara los grababa. No cabe duda de que Nueva York le siente de maravilla a la actriz y también a Soto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Irina Baeva se pasea por las calles de Nueva York con un sexy y revelador look

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.