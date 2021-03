Close

Irina Baeva enciende las redes con los bikinis que está usando durante sus vacaciones sin Gabriel Soto La actriz se encuentra disfrutando de las playas de Puerto Vallarta junto a unos amigos. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando de cuerpos envidiables se trata, Irina Baeva se lleva uno de los primeros lugares y no es para menos. Y es que siempre vemos a la actriz muy enfocada en una alimentación saludable y en ejercitarse para no solo mantener su figura, sino también para estar saludable. Gracias a su enfoque, Baeva goza de piernas definidas y un estómago de acero, atributos que no duda en mostrar cada vez que puede, en especial cuando está de vacaciones. En este momento, la actriz rusa se encuentra disfrutando de unos días de descanso en las paradisíacas playas de Puerto Vallarta, y ha mantenido a sus seguidores muy entretenidos con los videos que sube a las historias de Instagram, en las que está mostrando los lugares que visita y por supuesto sus atuendos. Son los sensuales bikinis que usa los que tienen a sus seguidores boquiabiertos y derrochando puros piropos en sus fotos. La actriz sabe muy bien que tiene una figura increíble y por eso elige trajes de baño diminutos que le quedan de maravilla y que además dejan muy poco a la imaginación. Durante un paseo en bote, vimos a la actriz con un sensual bikini marrón que dejaba ver a la perfección su definido abdomen. En otra de las imágenes Baeva posó en la playa con un bikini con estampado animal y en dicha imagen se puede apreciar lo tonificadas y definidas que están sus piernas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda alguna, la actriz sabe muy bien cómo calentar las redes y dejar anonadados a sus seguidores. ¿Qué te parece?

Close Share options

Close Close Login

Close View image Irina Baeva enciende las redes con los bikinis que está usando durante sus vacaciones sin Gabriel Soto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.