Descubre cuáles son los productos de belleza que usa Irina Baeva La actriz rusa compartió con sus seguidores todos los productos que usa para lucir siempre perfecta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No cabe duda de que Irina Baeva es una de las actrices más bellas y eso lo podemos ver no solo cuando interpreta un personaje, sino también cuando publica imágenes en sus redes sociales. Además de gozar de una de las figuras más envidiables, Baeva también tiene una piel increíble, la cual cuida con potentes faciales y productos de algunas de las marcas de belleza más prestigiosas del mercado. Si bien no todavía no hemos tenido la oportunidad de ver su arsenal de belleza, gracias a sus más recientes publicaciones en las historias de Instagram, nos enteramos de cuáles son esos productos que ama la actriz rusa y que la ayudan a recrear los hermosos looks de maquillaje que lleva todos los días. Entre sus favoritos hay varias marcas que son muy populares y que a nosotras también nos encantan. Entre los productos que usa para los labios se encuentran los labiales de Charlotte Tilbury y Tom Ford, al igual que los lápices de Make Up For Ever. Para protegerse del sol utiliza los protectores solares de marcas como SkinCeuticals y Laneige. "Recomendaría estos tres. Los voy cambiando. Todos protegen la piel, huelen rico y no te dejan la cara blanca". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN irina baeva productos de belleza Credit: Instagram irina baeva productos de belleza Credit: Instagram irina baeva productos de belleza Credit: Instagram Para cubrir las ojeras, Baeva también usa varios correctores, entre ellos The Overachiever High Coverage Concealer, de Huda Beauty, el cual deja para los días en que tiene que ir a alguna alfombra o tiene que cubrir más en el área de los ojos. En los días en que no lleva mucho maquillaje, la actriz prefiere usar el Radiant Creamy Concealer, de Nars o el Concealer SPF 27, de clé de peau. Las bases también las mezcla y entre sus favoritas hay dos de Charlotte Tilbury y la Your Skin but Better CC + de It Cosmetics, la cual asegura es su favorita de toda la vida. Además, compartió que le encanta el delineador líquido de Tom Ford y los productos para el cabello de Olaplex, Oribe y Joico. ¿Algo que nos llamó mucho la atención? La crema para el cuerpo que usa la actriz. Se llama Sweet Pineapple and Honey Melon Herbal Body Moisturizer, de Hempz. "Esta crema hidratante es la mejor que hay en el mundo, les prometo", escribió Baeva junto a una foto del producto que compra cuando viene a Estados Unidos. "Hidrata, se absorbe rápido, no es grasosa ni aceitosa, se extiende fácil y huele espectacular".

