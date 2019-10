Irina Baeva muestra por primera vez su rostro sin una gota maquillaje y al natural La protagonista de El Dragón ha deleitado a sus seguidores con una imagen sorprendente. ¡Su rostro sin maquillaje! El cambio es muy notable y, sin duda, para bien. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su rostro es uno de los más bellos y también de los que más veremos en televisión próximamente gracias a sus papeles en dos de las series más esperadas del momento. Una ya se ha estrenado, El Dragón; la otra ya casi casi, Soltero con hijas, donde trabaja junto a su gran amor Gabriel Soto. Su profesión la obliga a estar maquillada y perfecta de pies a cabeza y nunca la pillamos en un descuido. Pero Irina Baeva ha deleitado a sus fans con una publicación en redes absolutamente al natural. Sin lentejuelas, ni brillos ni una gota de maquillaje, la actriz se ha mostrado tal cual es cuando se levanta cada mañana. Lo ha hecho con esta fotografía desde la sala de su casa, con ropa cómoda con la que habitualmente hace ejercicio. Pero ha sido su rostro totalmente lavado lo que más ha sorprendido para bien. “Mañana lluviosa desde la casa”, ha escrito junto a la imagen. Hace días que mostró su cambio en el cabello algo más corto y rubio, un look perfecto para su tono de piel. Una piel sin maquillaje que nos ha dejado descubrir su precioso cutis y que incluso le hace ver mucho más niña. A sus 26 años, Irina ha demostrado tener mucho valor dejando atrás su Rusia natal y su familia y trasladarse a México para cumplir sus sueños. Ilusiones que se están llevando a cabo ya que es una de las actrices más fuertes del momento. En el amor tampoco le va mal. Después de la tormenta llega la calma y parece que por fin puede disfrutar sin prejuicios de su romántica historia con Gabriel Soto, cuya relación está más sólida y fuerte que nunca. Image zoom Twitter/Irina Baeva ¡Gracias por mostrarnos ese otro lado de ti, más natural y real! Advertisement EDIT POST

